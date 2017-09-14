柯文哲︰雙城論壇後 遭中央攻擊╱ 陸委會︰籲維護國格 並未攻擊柯

2017-09-14

〔記者沈佩瑤、林良昇／台北報導〕台北市長柯文哲前晚於電視台專訪提及今年七月的台北、上海雙城論壇，將講稿、行程資料傳給國安會，國安會、陸委會等中央單位，各單位都不說話或是躲起來，放他自己去跟阿共仔「單挑」，等到出事才攻擊他，成敗要台北市扛。柯談到此處一度哽咽無法言語，說真的非常難過。

陸委會副主委邱垂正昨說，雙城論壇遇到我國與巴拿馬斷交、中國與巴拿馬建交，引發台灣社會憤慨與反彈，陸委會僅呼籲各界團結一致，適切表達台灣社會民意感受，維護國家尊嚴與利益，並無攻擊柯文哲。據透露，柯文哲聞言僅「喔」了一聲，未再多說。

柯文哲前晚提到日前參加雙城論壇，其實講稿事先都有送到國安會，國安高層卻「已讀不回」，放他自己去跟阿共仔「單挑」，等到出事了，就拿這個來攻擊他，一回到台灣還沒出艙門，就在LINE上看到陸委會攻擊他的發言，差點飆淚。

再談此事，柯文哲一度哽咽，認為雙城論壇還是要辦，問題是成敗都要自己扛，沒有辦法讓所有人滿意。柯指出，除了兩岸關係如夫妻「床頭吵床尾和」，是脫稿演出，其餘一五新觀點、兩岸一家親在二○一五年都講過，且事先報給國安會，「我覺得滿悲哀、滿悲傷的。」

而世大運期間，柯文哲與國台辦交流局長黃文濤見面，他也批評陸委會官員躲起來不願處理，只好北市府扛。柯無奈說，「黃文濤哪是我要應付的，陸委會又不處理，放我自己弄就是這樣。」

邱垂正則回應說，政府盡一切力量協處世大運，中國大陸代表團來台，主要行程為參賽，陸委會除表達歡迎外，也提出願提供必要協處，該團來台過程均順利。

邱垂正表示，政府堅持推動「健康有序、對等尊嚴」的兩岸交流，兩岸城市交流應回歸城市交流的本質，不應設置任何政治前提，才有利於兩岸關係的長遠發展。