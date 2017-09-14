入聯宣達團會美議員 籲聲援李明哲

2017-09-14

「中國審李明哲 造成寒蟬效應」

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕台灣入聯宣達團成員張旭成今天表示，台灣人權工作者李明哲在被中國拘留近半年後公開受審，他所謂的顛覆國家罪在台灣被視為言論自由，是普世價值的一部分。中國的作法已對兩岸關係造成寒蟬效應。

台灣加入聯合國宣達團成員蔡明憲與張旭成今天在喬治華盛頓大學為爭取國際支持台灣入聯發表演說。宣達團在華府已經拜會了眾院台灣連線共同主席迪亞茲巴拉特，眾院外委會亞太小組主席夏波以及民主黨議員席瑞斯等人，並在會談中希望美國會聲援李明哲。

維持台海和平 符合美利益

曾任台灣國防部長的蔡明憲在演說時呼籲強化美台政軍合作。他說，中國戰機與船艦定期在台海附近訓練和巡弋，「我們不喜歡」，相信美國人也不喜歡中國船機到夏威夷巡弋。台美享有共同價值，而且維持台海、東海與南海的和平穩定不只對台灣重要，也符合美國利益。

他主張，台美應該進行高層官員與將級軍官間的交流及互訪，也希望川普政府檢討台灣總統和國防部長等決策官員不能到華府的限制。蔡明憲說，希望美國戰機和船艦訪問台灣並與台灣進行演訓以發揮嚇阻中國的作用，台灣應被邀請加入環太平洋軍演。

籲美重新檢討一中政策

宣達團發言人曾琮愷轉述，宣達團在與美議員會談時除了表達台灣要加入聯合國的心聲，也呼籲美國政府重新檢討一個中國政策，已經過時的對台政策指導方針。蔡明憲對於台灣今年未收到世衛組織邀請函表達失望，長期支持台灣的夏波則跟著宣達團一起喊著「台灣中國一邊一國」。

瑪利喬治大學教授羅拉絲在會中指出，川普上任後出售了十四億美元的軍售給台灣，符合台灣法，展示了美國對台政策的連貫性。她沒有看到任何證據顯示川普政府會拿台灣作為跟中國談判的籌碼。在國會方面，參眾兩院的國防授權法案都要求擴展與台灣的軍事交流，顯示國會對台的支持也是有連貫性的。