國民黨13件不動產 地政機關登記查封

2017-09-14

查封不動產公告現值3.5億

〔記者楊淳卉、施曉光、黃捷／台北報導〕國民黨因「轉帳撥用」取得國有房地案，遭行政院黨產會追徵八．六億餘元，行政執行署本月六日已發函至台北分署所管轄之松山地政事務所、建成地政事務所、古亭地政事務所、新店地政事務所、金門地政局，由地政事務所直接登記查封國民黨不動產，完成第一波查封行動。

黨產會追徵8.6億

據了解，台北分署此次登記查封的不動產，至少包括松山區、金門縣黨部和十一處土地及老舊宿舍，該十三件不動產的公告現值約三．五億。

國民黨︰會配合執行署

國民黨發言人黃健豪回應指出，國民黨尊重未來行政法院的判決結果，同時也會配合法務部行政執行署辦理強制執行，但至昨日尚未執行。

黨產會發言人施錦芳則表示，這是依法追徵，就這部分尊重執行署依照職權辦理。此外，國民黨八月八日向北高行提起撤銷行政處分的訴訟，現在正在整卷，等北高行若傳喚，就會到庭說明。

行政執行署台北分署表示，從黨產會移送時所附的國民黨財產資料，過濾出台北分署轄內的不動產後，本月六日已經發文北市松山、建成、古亭、新北新店地政事務所及金門地政局登記查封，但仍須等五處地政機關回函，才能確認查封標的確切件數，並安排現場實地查封。

執行署向各銀行發出命令 扣押國民黨帳戶

台北分署同日也針對國民黨名下帳號，向各銀行發出扣押命令，並發文要求國民黨將其中一筆一百多萬的台銀帳戶解除信託契約，以便進行扣押，文內特別註明要排除黨員繳納的黨費、政治獻金專戶、競選經費補助及捐贈部分，但目前尚未收到銀行及國民黨回覆，暫時無法確定扣押總金額。