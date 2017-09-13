李凈瑜：沉默面對暴行是罪惡

2017-09-13

李妻、李母昨晚返台

〔記者姚介修／桃園機場報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」起訴，前天在湖南省岳陽中級人民法院首次開庭，前往旁聽開庭情形的李明哲妻子李凈瑜與媽媽郭秀秦昨晚返抵國門，郭秀秦低調表達感謝，李凈瑜則是發表返國聲明強調，沉默面對暴行，是人民的罪惡。

李凈瑜感謝所有關心李明哲的國家、政府、管理、組織及個人，她還說：「受難者最大的武器就是信心、意志與耐心，我有！」

班機抵達後，先走出空橋的郭秀秦對媒體表示，這段日子謝謝大家的幫助，尤其是陸委會、海基會，還有岳陽當地一些朋友大力的協助，她表達了誠摯的感謝。至於其他事情她不願多談，隨即轉身前往領取行李。

不願交出落地簽 班機延誤

李凈瑜所搭乘的班機因為李不願交出一次性台胞證造成班機延誤，延遲一小時才抵達台灣，抵達時李凈瑜與婆婆郭秀秦分開步出機門，李凈瑜拿出預先在飛機上撰寫的文稿發表返國聲明。

聲明指出，她確信「李明哲叛亂記」這齣歹戲將會快速落幕，因為大導演比演員更想儘速殺青，他們深怕拖垮製片公司的財務。

對於登機前不願意繳回落地簽證（一次性台胞證）而被攔截的事，李凈瑜表示，自己只是想了解中方要求歸還一次性台胞證的原委，也不曉得廈門航空延誤起飛，不知道中方這樣的處理會造成其他旅客的延誤。

對於外傳與婆婆理念不合，李凈瑜也表示，每個家庭都有自己的問題，關於長輩的部分不方便回答。至於李明哲交代租金不要再給婆婆的這件事，她坦承確有其事，但不便對外說明。