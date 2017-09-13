海軍裝卸不慎 標一飛彈砸甲板

2017-09-13

〔記者劉禹慶、涂鉅旻／綜合報導〕海軍繼上次雄三飛彈誤射事件後，再傳出包！

駐守在馬公基地的海軍一四六艦隊所屬一一○七成功級子儀軍艦，十一日在港區吊掛標準一型飛彈時，傳出飛彈掉落重摔在甲板，所幸未滾落海中，否則造價千萬台幣的飛彈就「泡湯」了。

對此意外，海軍一四六艦隊不願對外發言，但海軍艦隊指揮部則證實有此事，同時表示是子儀軍艦停泊在海軍馬公測天島基地，在碼頭區執行標準型飛彈卸彈作業，高空吊載飛彈時不慎掉落，雖然撞擊甲板造成飛彈彈頭及尾翼損傷，但初步研判仍可修復，更換部分零件後可正常使用，也未傷及人員。將啟動相關調查機制，釐清責任歸屬。

造價約1200萬 軍方研判可修復

標準一型防空飛彈為現行我國海軍艦隊區域防空主要武力，每枚飛彈造價四十萬二千五百美元（約一千二百萬台幣），彈頭重六百二十五公斤、彈體長四．四七公尺，由高處墜下，重力加速度造成的損傷不在話下，有目擊者指稱由外觀看來已不堪使用。

標一問世30年 將全面汰除

海軍水面艦目前僅剩成功級、濟陽級巡防艦採用標準一型飛彈，我國採用的標準一型「Block VI B」，約在一九八三年研製，問世已逾卅年，美軍早在一九八七年就將這款軍備退役，國軍亦計畫全面汰除這款防空飛彈，正尋覓新一代艦載防空飛彈。

據了解，由於基隆級驅逐艦現採用標準二型飛彈，因此，未來成功級巡防艦亦可能改用標二飛彈，但中科院研製的「海劍二」飛彈如技術成熟，也可能成為該艦的新型防空彈種，但能否與飛彈發射架相容，或改裝艦艇結構，尚待評估。