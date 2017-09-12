除了高薪搶人 也該培訓人才

2017-09-12

記者羅添斌／特稿

為因應日益嚴重的網路威脅，軍方祭出高薪希望吸引到具有專業證照的資訊人才加入，但祭出高薪的不是只有軍方，政府各相關部門也在相互搶優秀人力，政府部門又還要與企業爭才，種種態勢都說明了網路戰攻防正是當前顯學，而且會越加重要。

我國早在二○○一年二月開始，就由行政院成立「國家資通安全會報」，專責綜理資通安全各項政策與事務，但因為近年來網際空間安全議題，可對各國國家安全產生重大威脅，二○一○年十一月在國安會召集下，政府重新檢討國家資安機制組織架構，隔年就在行政院成立資安辦公室，也就是現今行政院資通安全處的前身。

國家層級的資通安全，除了一般較為熟知的「網際防禦」（網路戰攻防）外，還必須包括「外館防禦」及「網情蒐集」等重要體系，三者缺一不可，政府各相關單位各自負責其中一塊領域，但共通點就是，要找到足夠數量的專業資通安全人才，正因為需求量大，政府各部門之間自然進入搶人競爭態勢。

國安局在前局長李翔宙任內設立「網域安全處」，並希望從國家考試的管道引進資訊人才，但政府體制相較民間企業過於僵化，難以吸引到優秀專業人才加入，國安局因此另闢管道，要由委託或是獎酬方式來運用民間專才；國防部則是祭出高額的網路戰加給，最高等級的專家級人員每月可領到五萬元加給，若加上本俸在內，每月將可領取超過十萬元的薪水。

政府單位爭搶資通人才，說明了網際網路空間的競爭甚至是攻防作戰，已從虛擬世界進入現實的「鬥獸場」，政府當局應著眼於未來需要，重新檢視現行政策以及資通專業人力的培養，才能有效因應未來更嚴重的網路威脅。