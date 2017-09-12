軍方徵駭客級專家 月領逾10萬

2017-09-12

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方積極強化網路戰攻防戰力，為了爭取網路高手、駭客級專家加入國軍行列，軍方祭出高薪希望吸引各路人才，國防部明年度預算書顯示，具有國際級證照的「專家級」高手，除依資歷核給相等的薪水之外，每月還可領取高達五萬元的「網路戰勤務加給」，薪水及加給合計每月可以超過十萬元，等同國軍少將級軍官的待遇。

等同少將級待遇

軍方官員指出，國軍資訊勤務加給經國防部提送行政院後，新的資訊勤務加給標準已在六月二十七日獲行政院核定，並從七月一日起實施。

官員說，編列有「網路戰勤務加給」的單位，目前是在參謀本部，以及新成立的「資通電軍指揮部」內，至於軍方編了多少預算員額可以符合領取「網路戰勤務加給」？官員表示，不便多做說明。

國防部明年度公開預算書中指出，國軍資訊勤務加給區分為「一般資訊勤務加給」與「網路戰勤務加給」兩項，一般資訊勤務加給只區分為校級軍官與尉級軍官兩種，校級軍官每月可領三千五百元，尉級軍官每月為二千七百元。

但「網路戰勤務加給」的標準可是高出一般資訊勤務加給很多。預算書指出，「網路戰勤務加給」按照資歷及具有的國際證照、專業證照等級共分為五級，「專家級」人員每月可領取網路戰勤務加給五萬元，是最高的等級。

在專家級之下，「網路戰勤務加給」還設有四種等級，包括：「菁英一級」，每月領取的網路戰勤務加給為三萬元；「菁英二級」為每月一萬五千元；「專精一級」每月一萬元；「專精二級」每月五千元。

國防部在「資通電軍指揮部」首度編列的公開預算指出，資訊勤務加給的編列，可以確保資訊系統開發、資訊安全及系統維管效能，激勵人員士氣。

至於「網路戰勤務加給」，資通電軍指揮部指出，可以提升資通電軍網路戰專業人才留營意願，及招募社會上網路戰高專人才，鼓勵人員精進自我專業，以增加網路專精技術等能量，強化任務成效與網路戰戰力。

資通電軍指揮部表示，服行戰管勤務官士兵，必須通過嚴格的駐地人員專長訓練與測驗合格，獲得專長授予才能領取相關加給，可確保人員素質符合戰備任務的要求。