東南亞技職專班開學 蔡：歡迎僑生扮新南向橋樑

2017-09-12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕僑務委員會東南亞技職專班昨天由總統蔡英文主持聯合開學典禮，她說政府積極推動「新南向政策」，就是希望深化跟東協及南亞國家的關係，僑生可扮演橋樑，台灣張開雙手歡迎僑生。

專班開辦22年 首度總統主持開學

開學典禮在中山工商舉行，中山工商、高苑工商、三信家商、樹德家商及華德工家等五校校長及僑生共四百多人參加。這也是該專班從民國八十五年開辦以來，首度舉辦聯合開學，更是首次由總統主持開學典禮，凸顯政府對新南向政策的重視。

蔡英文致詞指出，技職教育在台灣經濟起飛過程中，是培養產業人才最重要的搖籃，「黑手變頭家」是過去台灣中小企業蓬勃發展的基礎，黑手能夠成為頭家的關鍵，是擁有關鍵的技術，因此她上任以來，一直強調技職教育是主流教育，希望學校培養出產業需要的人才。

她希望未來能吸引更多東南亞學子到台灣，她說，學生表現將是台灣「新南向政策」推廣的重要指標與支柱，同學畢業回國後，可扮演台商企業跟在地市場間的橋樑；或是選擇留下來，繼續攻讀更高的學位，並透過「評點配額制」取得就業機會，目前，已有超過二五○○位僑生使用這個新制度，在台灣順利找到工作，成為我國產業的生力軍。

蔡英文並頒獎給尹國雄、郭家成、徐懷清、劉永芳等四名優秀畢業僑生，尹國雄現為新北市星龍企業社負責人，郭家成是新北市助政公司老闆，徐懷清則是台灣光寶科技公司高級工程師，劉永芳現為台中泰鑽泰緬料理餐廳負責人。