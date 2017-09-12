新聞分析》賴揆身段軟 在野黨也買單

2017-09-12

記者曾韋禎／特稿

曾任醫師、立委、民進黨團幹事長的賴清德，甫接任閣揆就展露高度親和力。即便是半個月前才因前瞻預算審查而與民進黨團怒目相向的國民黨團，也不得不先禮後兵，以禮相待。

賴清德在第一線行醫多年，從政後也希望大家能以「賴醫師」稱之，就是要不時自我提醒從醫的初心。在少數執政、劣勢在野時期擔任黨鞭，更是全力付出，兼顧選區、國會與黨務，做為所有黨團同仁的表率。擔任市長六年餘，因堅持取消議員配合款、不苟同於賄選議長，造成府會關係長期緊張，還能推動改革，屢創新局。

在被派任閣揆職務後，賴揆更立即致電各在野黨團幹部，就連即將分道揚鑣的台南市議員也不忘親電道別。上任後的第一個公開行程，更在新竹義民廟大秀苦練已久的客家話，連在地的國民黨團書記長林為洲也不得不鼓掌折服。

相較於林全，接任後即遇端午國道夜間收費的震撼教育，拜會國會的順序卻是先執政黨、後在野黨；雖展現學者治國的高度理性，卻少了一點人情味與技巧，自然遭到在野黨的百般阻撓。

賴揆的拜會國會之旅，則依立法院院長、各在野黨團，最後才是民進黨團，充分表露其尊重國會、重視在野黨之心態。

賴清德一上任就放軟身段，表現出絕佳的起手式，未來要如何持盈保泰，以情、以理說服在野黨，除高人氣與執政黨的全力相挺，也必須要有高度智慧與用心，絕對是不能鬆懈的嚴酷考驗。