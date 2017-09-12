賴揆拜會立院：謙卑面對監督

2017-09-12

〔記者曾韋禎、陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕為強化行政、立法兩院的互動關係，新任行政院長賴清德昨早前往立法院，拜會立院正副院長及朝野黨團。他強調，會謙卑執政，用自己以前當立委的標準要求行政團隊；也期待能與民進黨團共同承擔、共同面對問題、共同開創台灣新局。

賴揆昨早短短兩小時內就安排拜會立法院長蘇嘉全、朝野四個黨團。包括政院副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、發言人徐國勇等，均全程陪同。賴揆一行人在拜會蘇嘉全時，除了國民黨團以外的三個黨團總召均列席陪同。

蘇嘉全盼賴 加強與朝野立委溝通

蘇嘉全期許賴揆能在前行政院長林全的正向基礎下，延續好的政策，也修正人民稍微不滿的地方；盼未來在政策形成的過程，加強與朝野立委的溝通。

賴揆回應會謙卑執政，用自己以前當立委的標準要求行政團隊；未來也會加強與立法院之間的溝通、協調，希望立法院能在重大議題支持行政院。

在拜會國民黨、親民黨與時代力量等三在野黨團時，賴揆也強調，他會以過去當黨團幹事長的標準，來督促行政院做到最好，未來一定會加強與在野黨團溝通，他率領的行政院團隊也一定會謙卑面對立院監督。

由於泰利颱風即將來襲，賴揆在結束三個在野黨團的拜會行程後，提前拜會民進黨團；民進黨團有二十餘位立委前來迎接，雙方互動極為熱絡。

民進黨團總召柯建銘讚許，出身黨團的賴揆是最了解立法院的閣揆；兩人過去常坐在這裡召開記者會，彼此有濃烈的感情，黨團會是賴揆最堅強的後盾，這個執政是大家要共同承擔的。

賴揆說，這裡是再熟悉不過的場景，過去歷經許多困難，就是坐在這裡召開記者會，共同面對國人；現在的角色不太一樣，要感謝蔡英文總統的肯定與信任。

賴揆懇請黨團與他有三個共同。首先是共同承擔，這個擔子非常沉重，必須回應人民殷切的期待；再來是共同面對問題，各黨團都希望行政團隊可以多加溝通，盼黨團能予協助，做為他們與其他在野黨團的橋樑；最後是共同開創台灣新局，對於台灣目前面對的許多問題，大家都感到憂心，盼能與黨團一起努力，開創出台灣的新局。