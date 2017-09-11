台美共同利益 實質軍事交流提升

2017-09-11

記者羅添斌／特稿

美國邀請台灣實際參與美國海軍明年將舉行的反潛獵殺操演，我國反潛直升機資深飛官還可登上美軍反潛直升機，現場觀察美軍如何執行反潛作戰的偵潛、獵潛作為，雖然距離恢復台美聯合反潛作戰操演的目標，尚有一段距離，但是只要台美雙方持續保有共同的戰略利益，這個目標就有實現的可能。

美國參眾兩院近年來持續推動友台法案，要求解除多項對台限制性的條款，台美實質的軍事交流可望逐年提升，正因為如此，過去長期被視為機密的台美軍事交流項目及計畫，也已逐步在國防部公開預算書中出現，例如各種以參訪、會議、訓練、考察、視察及實習等等為名目的計畫，正一點一滴的將台美軍事交流，提升到更高更廣的階段。

以明年度的台美軍事交流項目與計畫為例，就有多項是全新的項目，例如美方邀請台灣參與「黑鏢演習」，讓台灣可與各國代表同堂，實地了解美軍如何反制無人機的威脅。又如美台雙方已實施有年的「觀武計畫」，明年度的重點除了邀請台灣參與「反潛獵殺操演」外，也開始邀請我國海軍陸戰隊，觀摩美軍陸戰隊的兩棲作戰演訓，以及聯合火力協調、艦上火力支援協調中心移轉作為，做為我方修訂兩棲演訓依據。

台美日漸密集的軍事交流項目，其實已具有軍事同盟的實質架構，只是少了軍事同盟的名稱帽子罷了，隨著中國軍力擴散，中國海空軍軍力想從第一島鏈跨向第二島鏈，受威脅的不僅僅是台灣而已，美日韓等國也同感威脅，也因此，台美提升實質的軍事交流與合作，這是必然的結果。