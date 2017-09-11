請益大老 賴揆拜會蘇、游

2017-09-11

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長賴清德上週五上任，旋即展開請益之旅，他昨分別拜會前行政院長蘇貞昌與游錫堃，各進行約一小時閉門會談。蘇貞昌盛讚賴，台灣在變革中需要賴領導行政工作，「我一定全力支持」；游錫堃也說對賴非常有信心，相信蔡英文總統選擇賴清德絕對沒錯。

深具信心 蘇游同讚賴

賴清德受訪表示，擔任行政院長工作，深感責任重大，期許藉兩人豐富行政經驗，「避免行政團隊走冤枉路」，也把過去民進黨施政成功經驗挹注在未來上。至於未來是否拜會國民黨執政時的行政院長？賴笑說，如果有需要，會向他們請益。

賴清德昨上午赴超越基金會拜會蘇貞昌，下午轉往台北市宜蘭同鄉會拜會游錫堃。雙方閉門對談後，一同接受媒體訪問。

蘇貞昌表示，慶幸蔡總統有眼光找賴擔任行政院長，自己與賴是多年好朋友，從好友立場，他很不捨賴挑起重擔。

蘇貞昌也說，大家對賴的魄力和執行力有目共睹，蔡總統有期許、全民也熱切期待，盼賴好好發揮一展長才，也希望朝野黨團和全國各界能給予支持。

游錫堃則說，他離任閣揆已超過十二年，現在政治生態、經濟環境已有許多不同，他能提供的建議有限。過去擔任行政院長時，賴是立院黨團領袖，「我對賴有一定了解！」賴的表現卓越、經驗豐富，以賴的條件，未來行政院挑戰性問題，應能一一解決，同時端出亮麗的績效。

盼發揮長才 端出成績

賴清德則指出，蘇貞昌在會中提及，經濟發展要全力以赴，也要重視社會安定和諧，蘇並分享台北縣長及政院院長任內，如何維持治安及掃毒的經驗。

賴清德也指出，游錫堃特別提醒他把拚經濟當第一要務，親自主持大大小小會議，讓國人看到政府拚經濟決心。游也提醒要重視文化，讓台灣主體性成為重大政策，讓主體性價值展現。

至於後續請益行程，行政院發言人徐國勇表示，賴揆今天拜會立院朝野黨團後，尚未排定其他請益的行程，前政院院長張俊雄人在高雄、謝長廷人在國外，若賴行程有經過高雄，就會去拜訪張俊雄，但時間還未敲定。

此外，前行政院長林全任內，每週會與蔡總統碰面會談，賴清德是否比照辦理，徐國勇表示，賴清德與蔡總統會協商，不一定侷限於每週一次，且兩人隨時有聯繫管道，見面只是一個方式，包括電話聯繫及活動都會遇到，「有機會就會溝通」。