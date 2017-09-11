月底北京舉行》國際刑警組織大會 我不參與、不提案

2017-09-11

〔記者鍾麗華／台北報導〕聯合國大會十二日召開，蔡政府決定不提案，而月底召開的國際刑警組織（INTERPOL）大會，我方也確定不會遞件申請成為觀察員，同時不派員前往旁聽。知情官員解釋，今年INTERPOL大會在北京召開，加上主席又是中國籍，情勢格外複雜。

INTERPOL是蔡政府積極爭取參與的國際組織之一，也獲得美國政府支持，不僅美國國會提案支持我成為INTERPOL的觀察員，去年三月當時的美國總統歐巴馬也簽署法案挺台灣參與。

中國公安部副部長是主席

去年的INTERPOL大會十一月在印尼峇里島召開，我國正式遞件申請成為觀察員，但在中國打壓下，申請案未列議程討論，我方原擬派員旁聽的計畫也生變。去年大會並選出中國公安部副部長孟宏偉擔任INTERPOL主席，任期四年。

今年INTERPOL大會將於廿六至廿九日在中國北京召開，不過，知情官員說，雖然大會前三天起、也就是廿三到廿五日將開執委會，但我國沒有遞件提案的打算。

官員解釋，籌辦世大運時，我方與INTERPOL的重大事件支援小組接觸，希望對方能協助我反恐，但遭到拒絕，INTERPOL不僅祭出「一中原則」，還要我方直接找中國談，因此，外交部門早就決定對今年的INTERPOL參與案，低調以對。

台大國際法教授姜皇池表示，雖然今年配合世大運，是宣傳台灣參與INTERPOL的最佳時機點，但考量到大會舉行地點，他也贊成政府的做法。不過，他強調，不能因INTERPOL是中國籍主席，未來三年就什麼動作也沒有，今年的低調應該是為蓄積能量準備明年，「該動起來時就要動起來，能多講一句話時就要開口說，這比什麼都重要」。

學者：該動起來時就要動起來

姜皇池認為，台灣參與國際組織的火炬不能熄，每年至少應讓火花閃一閃，否則一旦熄滅後，很難重新燃起，台灣的外交處境就會越來越困難。參與INTERPOL與世衛組織是功能性的，而聯合國是政治性的，雖然台灣入聯很困難，但這是價值的選擇，不在於成功，而是為彰顯台灣與中國區隔。若蔡政府考量中共十九大就放棄入聯提案，彷彿坐等中國收拾台灣，如此與馬政府何異？