中方設計公開戲 李明哲案今開庭

2017-09-11

李凈瑜、李明哲母親及隨行人員 昨順利入境抵岳陽

〔記者林良昇、呂伊萱／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲被中國當局以「顛覆國家政權」罪嫌逮捕，「被失蹤」超過一七○天，李明哲母親郭秀秦、李妻李凈瑜等家屬昨分別搭乘兩架班機入境中國，抵達湖南省岳陽市，兩人皆低調未表達意見；李明哲案今上午將在岳陽市中級人民法院開庭審理。李明哲也是第一位以「顛覆國家政權」罪名在中國法庭內受審的台灣人。

這次陪同李明哲家屬的所有人員昨都順利入境中國，未受到阻撓或發生台胞證被取消、無法入境的情形。相關人士表示，中方此舉是精心設計給國際看的「一場公開戲」，今天的庭審才是關鍵。

李凈瑜與擔任法律顧問的律師范值誠、海基會法律處科長林淑敏、秘書處代科長王振炯、民間救援團體代表蕭逸民和呂培苓，一行人搭乘上海航空班機從松山機場出發前往上海虹橋機場；蕭逸民向媒體表示，李凈瑜及陪同人員順利抵達中國，由於李凈瑜未取得台胞證，辦理落地簽證後，再從上海轉機前往湖南長沙。最後一行人約晚間近九時抵達長沙。

在松山機場時，李凈瑜低調未受訪；范值誠受訪時指出，陸委會委託其協助家屬，在法律上提供必要協助、權益主張，以及確保人身安全，以家屬友人身分出席，無法替李明哲辯護，只能協助法律疑問。

李明哲母親郭秀秦則由擔任法律顧問的律師胡原龍及海基會高級專員丁美君、李庭宇陪同直飛長沙，約在下午三時抵達；郭秀秦面對媒體詢問也未受訪，僅回應「謝謝」，在與湖南當地台商會合後，就搭上台商準備的休旅車離開機場，前往岳陽。

儘管海基會已請當地台商協會協助申請相關人員旁聽，但中方尚未核准；目前只有李明哲家屬確定可在場旁聽。

李明哲案今天將在湖南省岳陽市中級人民法院開庭，開庭時間由原訂的上午九時三十分提前至九時十分，岳陽中級法院昨天戒備森嚴，透出不尋常氣氛。中國雖未阻攔台灣媒體前往岳陽採訪，但岳陽台辦仍做出親疏不同的安排，初步規劃其中兩家兩名電視台文字記者、一家一名報社記者可進入法庭旁聽，其餘台灣媒體則被安排收看庭審同步轉播。

法院戒備森嚴 氣氛不尋常

相關人士指出，中方對於李明哲案審理，都採取「不確認、不否認」的態度，除李明哲家屬外，對其餘人士赴中國能否順利，都不給答案。陸委會去函給中國國台辦，要求保證在入境名單內的人士人身安全，但中方未回應。

李凈瑜原邀請一同赴中的民進黨前立委王麗萍，昨未隨李凈瑜一同登機，但王昨下午稱以個人方式抵達中國，並質疑政府轉知的中方態度失真。陸委會副主委邱垂正說，對方僅確認家屬可前往，其他人員則未確認，政府建議可一試，並未阻撓。