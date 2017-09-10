焦點評論》挺吳御林軍成形

2017-09-10

記者施曉光／特稿

國民黨中央委員選舉投票結果昨晚出爐，結果顯示挺吳系統候選人加上也支持吳敦義的連系候選人，總計掌握七成五席次，未來黨魁吳敦義有「御林軍」戍衛，在藍營的權力基礎將更為穩固。

但值得注意的是，由一群挑戰吳敦義去「深化九二共識」、「和平政綱」兩岸路線的深藍系統人馬，這次在前主席洪秀柱與約八、九成黃復興系統候選人合流下，雖然席次未符期望值，未來仍在中央委員會議上有二成的發聲能量。

雖然中央委員會議在國民黨權力結構只能稱得上是「蛋白區」，難以撼動「吳中央」的權力結構，但洪系部隊至少已成一股「小氣候」，往後可以透過一年一次的發聲機會，「蛋白包圍蛋黃」，但究竟能對「吳修路線」發揮多大的反作用力，日後有待觀察。

這次選舉結果另一個值得注意的現象是，在前國民黨主席連戰「連系」人馬凋謝零落，走入歷史之後，由連家公子連勝文做頭的「新連系」已昭然成形。

黨內觀察，雖然連家在二○一四年台北市長選舉中跌一大跤，但連勝文仍未忘情政治權力，此次率領子弟兵參選並支持廿多位候選人，捲土重來，圖謀東山再起，重燃連家政治香火的企圖十分明顯，而從黨魁選舉開始支持吳敦義，到這次掌握一成的中央委員席次，也是一股吳敦義不能漠視的政治勢力。

從國民黨的權力運作結構來看，中央委員除了取得參選中常委的入場資格，一年也只能參加一次中委會議，而且二百多人一起參加徒具形式的「大拜拜」，對於黨的權力中樞神經系統而言，有如蜂扇蟻聚，難起作用，通過議案只能「送交中常會研處」，然後石沉大海。

儘管味如雞肋，但這二百一十個中央委員頭銜，仍令眾多藍營人士爭逐，宛若群蟻附羶，直教外界傻眼。

而且這次選舉仍維持一貫的政黨文化，充斥換票聯盟，面對外界批評，黨主席吳敦義繼提「情義結合」之說詮釋後，昨日復以選舉制度合理化種種亂象，甚至用「沒有涉及金錢」，輕描淡寫交代，殊不知該黨「競選公約」第三點白紙黑字明載「不成立亦不參加換票聯盟」，參選人若違反規定，須受黨紀處分並取消參選或當選資格，吳的粉飾太平，不只是對黨規紀律置若罔聞，也是黨德黨魂淪落的兆頭。