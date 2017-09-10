國民黨中委選舉吳系大勝 洪系有斬獲

2017-09-10

吳系當選率約六成五 洪系約二成

〔記者施曉光、沈佩瑤／台北報導〕國民黨昨日由黨代表投票產生第廿屆中央委員，總計二百一十位，根據開票結果顯示，除了多數「換票聯盟」候選人成為贏家，黨內一般咸認支持黨主席吳敦義的候選人當選率高達約六成五，挺吳系統可謂大獲全勝，另一個值得觀察的是，支持前主席洪秀柱的「親洪系統」當選人約佔二成。

這次選舉另一個獨樹一幟的陣營，就是前主席連戰之子連勝文的系統，包含連勝文及其子弟兵台北市議員徐弘庭、林鼎超、史家瑋等人，以及連所支持的候選人，拿下約一成席次，連勝文本人還衝高到第六名，引起黨內側目。

黨內人士解讀，連勝文藉由這次選舉試水溫，「班師回朝」，展現黨內實力，再進一步問鼎明年台北市長選舉的可能性不小。

前立法委員楊瓊瓔以一千三百二十八票居首，其他表現讓人亮眼者，除了背後有「後山王」之稱的夫婿花蓮縣長傅崐萁撐腰操盤，使得首次參選中央委員即衝高到第四名的國民黨不分區立委徐榛蔚外，最引黨內矚目的就是同樣也是首度參選，並有意角逐中常委的國民黨立委蔣萬安，名次高居第八位，被黨內稱為明日之星，而且光環亮度不下於連勝文。

這次選舉包括洪秀柱直接提名的候選人、洪嫡系子弟兵，以及親洪的候選人約有七十多位，洪陣營原本要搶三成左右席次，但在挺吳系統運作封殺的情況下，結果大約只當選二成。

十位參選的現任立委 全都上榜

國民黨中央委員選舉總計三百五十八位候選人，選舉人為二千零四十六位黨代表，每位黨代表可以圈選一百零五位候選人。根據統計，投票率高達九十七．一二％，為歷屆最高，本屆青年當選人數有卅九人，佔總席次十八．五七％，較上屆十二．三八％大幅增加，而且這次當選的新人約達二成多，汰換率不低。

雖然這次新人不少，但登記參選的廿八名現任中常委全數上榜，且一般認為邁向順利連任中常委之路的可能性不小；至於十位參選中央委員的現任立委，也是全都上榜。二百一十位中央委員當選人，將具備登記參選十月一日投票的中常委選舉資格。

遭批選風差 吳：絕不能涉及金錢

昨晚開票結果出爐後，吳敦義特別前往黨部開票中心慰勉選監委員及工作人員辛勞。

對於黨內檢討中央委員存廢與選制問題，吳敦義稍早到台北市議會投票所投票時受訪表示，不能講選風好或是不好，因為是複數投票，一人可以投一百零五票，所以會有一些小的團體去拉票，這是很自然的。他直言除非制度改變，比如說一個人只能投一票，不然就是會有合縱連橫的狀況出現，但他嚴格要求不能涉及金錢，絕對不容許污染選風。