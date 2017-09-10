林全甫卸任... 立委建議任APEC特使

2017-09-10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議十一月將在越南舉行，對於誰擔任蔡總統的特使，多位朝野立委昨均推舉已轉任總統府資政的前行政院長林全，認為他深具財經專業，可在國際場合多談台灣的新南向政策，促進國際交流合作。立委並認為政府應不要再受限兩岸關係，而不敢派出為台灣發聲的人。

民進黨立委李俊俋表示，亞太經合會特使人選，如能派副總統陳建仁親自出席是最完美的，因台灣從沒派過真正的領袖代表，但這難度很高，若由剛卸任院長職務的林全去擔任特使，也是深具財經專業的好人選。

民進黨立委蔡適應也說，台灣是主權獨立的國家，沒理由不能由總統蔡英文、副總統陳建仁親自出席，外交部必須更積極推動。若基於國際現實，改派林全代表參加，也是非常好的人選，因他深受總統蔡英文的信任。

「林全是最適合的人選！」民進黨立委賴瑞隆表示，林全剛卸任行政院長，熟悉政府施政及財經事務，並深受信任，是最能代表蔡總統的領袖代表，政府應不要再受限兩岸關係，而不敢派出為台灣發聲的人。

時代力量立委徐永明指出，林全是具代表性的人選，因他剛卸任院長職務，與總統有互信基礎，不會像去年宋楚瑜當特使那樣，出訪變成一場個人秀，讓台灣在國際角色反不明顯，林全若參加可多談新南向政策，推動國際經濟合作，不僅延續過去施政目標，也能讓台灣在會議上有所發揮。

國民黨立委王惠美表示，國民黨以前派去當特使的連戰、蕭萬長都當過副總統，民進黨政府應派陳建仁去才對，林全只做過行政院長，去見各國元首難免會矮人家一截。

對於特使人選，總統府發言人林鶴明昨表示，目前正在規劃階段，一旦有確定的安排，就會向各界說明。