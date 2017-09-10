政院通過426億海巡造艦 4千噸級優先啟動

2017-09-10

〔記者羅添斌／台北報導〕強化海巡執法能量，政府說到做到！資深官員昨天指出，行政院已通過海巡署所提的「籌建海巡艦艇發展計畫」，總經費達到四二六億餘元，其中，四千噸級的海巡艦計畫列為最優先，將在明年就進入招標作業，將委由國內船廠建造新艦。

新建四千噸海巡艦服役後，將超越海巡署現有的三千噸級海巡艦，成為我國最大型的海巡艦艇。

新任行政院長賴清德前天召開行政院院會，將原本已送達立法院的一○七年度中央政府總預算案撤回，並在調整後再送立法院審議。資深官員昨天表示，海巡署的「籌建海巡艦艇發展計畫」，是落實蔡英文總統的重要政策，相關計畫及預算都已經核定，因此不會受到總預算微調的影響。

他指出，行政院所核定的「籌建海巡艦艇發展計畫」，全案總經費為四二六億五一二萬三千元，自明年度起分十個年度辦理，一○七年度也就是此計畫的第一個年度，編列金額為二十五億六二七○萬五千元。

配備野戰醫院設施 預估109年度下水

資深政府官員說，四千噸級的海巡艦計畫，被列為第一優先進行，艦上未來將配備具有「野戰醫院」等級的完善醫療設施及醫護人員，將成為「海上的大型醫療船」，將是蔡政府鞏固南海、推動人道外交的具體措施。

根據行政院通過的「籌建海巡艦艇發展計畫」內容，四千噸級海巡艦計畫建造四艘，經費合計一一七億四七八八萬五千元，並在八個年度內全數完成；首艘艦將在明年度內就依據海軍四千噸級飛彈巡防艦的載台設計，並據此進行招標，預估在一○九年度內即可下水。

「籌建海巡艦艇發展計畫」也計畫籌建十二艘六百噸級雙船體海巡艦，政院核定其經費為一四四億四七七八萬五千元，自明年度起分九年度辦理，明年度編列第一年經費九億四○二七萬五千元，預計辦理規劃設計及招標作業。

官員說，六百噸雙船體海巡艦，是以六百噸的海軍沱江艦原型艦為設計藍本，並保留艦上的武器系統空間，未來情勢需要時，可隨時加裝雄二及雄三反艦飛彈，加入捍衛台海安全的行列。

不過，海巡署另提出十六億元的海巡旋翼型無人機計畫，則僅獲政院同意小規模「試辦」，未來視試辦成效，再決定是否擴大辦理。

資深官員分析指出，由於海巡單位未來幾年面臨人員精簡等問題，加上陸軍「銳鳶」無人機已移編給海軍，並成立「海上戰術偵搜大隊」，專責對海上目標物的偵搜與追蹤，海軍明年度還要編列二億元經費，持續採購銳鳶無人機，因此，海巡署籌建的旋翼型無人機與海軍銳鳶無人機隊之間，是否有投資與功能重疊問題，要等海巡署試辦後，才能有明確的結果。