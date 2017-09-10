美國會ＣＥＣＣ 展開李明哲救援行動

2017-09-10

〔記者彭琬馨、林良昇／台北報導〕美國國會所屬機構「國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ）」六月將李明哲列入被中國逮捕的政治犯名單後，旋即展開救援，目前委員會已有具體行動。據悉，委員會成員八月底曾專為李明哲案來台拜訪海基會、陸委會等部門，對案件進行深入了解，該委員會每年向美國總統與國會提交年度報告，預計未來會對李明哲案做出相關分析與評估，促請美國政府加強重視。

李明哲之妻李凈瑜昨受訪時表示，ＣＥＣＣ將李明哲列入政治犯名單、正面肯認李明哲為人權工作者，對她來說「非常重要」，因這凸顯台灣與中國在信仰上最大的不同。

據悉，ＣＥＣＣ八月底專程為李明哲案來台拜訪總統府、外交部、海基會與陸委會等政府部門，了解案件進展、與官員交換意見，同時說明美國國會的可能作法，但未做出任何承諾；我方官員表示，國會立場恐怕不代表政府立場，美方政府動作並不強，但政府仍期待美方和各界能持續關注。

據轉述，委員會成員未對案件表達任何看法，也未評論台灣政府處理本案的態度，僅簡單說明美國國會盼能促請美國政府重視此類人權相關案件。

因ＣＥＣＣ被賦予的法律職能是「監察中國法治發展和人權」，未來可能向美國政府提出政治犯重點名單時，針對李明哲案進行評估。