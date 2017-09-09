入聯宣達團赴美 將到中國領事館抗議

2017-09-09

預定拜訪美國會議員、智庫學者

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台灣聯合國協進會發起的「台灣加入聯合國宣達團」昨日啟程赴美，宣達台灣加入聯合國的訴求。宣達團團長蔡明憲表示，此行預定拜訪美國國會議員、智庫學者、官員等，希望讓美方清楚台灣人民的訴求。宣達團也將會同當地台僑到中國駐紐約的領事館或代表處表達抗議、嗆聲，表達打壓台灣入聯的抗議與不滿。

蔡明憲籲總統致函聯合國秘書長

「台灣加入聯合國宣達團」二十五名成員，昨晚在團長蔡明憲率領下搭機赴美，成員在搭機前高舉布條，高呼「UN for Taiwan」，表達台灣要加入聯合國的心聲。

蔡明憲表示，這次要向聯合國秘書長與各國代表團說明，有幾乎八十％的台灣民意，希望以台灣名義加入聯合國，根據聯合國憲章普遍性與人民自決的原則，台灣絕對有合法性、正當性加入聯合國，並成為會員國。他指出，參觀聯合國總部需要持台胞證，這是我們不能夠接受的，這顯然是中國刻意的打壓，宣達團會向聯合國秘書長及各國代表團表達抗議。

蔡明憲希望蔡英文總統能夠以國家元首的名義寫信給聯合國秘書長、或外交部長李大維寫信給我們的邦交國或非邦交國，美國或日本都很支持台灣加入聯合國，雖然不能夠公開講，但是只要我們提案，他們會在聯合國大會替我們講話。

宣達團此行也會把非政府組織（ＮＧＯ）工作者李明哲遭中國逮捕案件、台灣人民在中國被打壓的情況，讓聯合國、國際人權組織瞭解，強調台灣人有自由表達意見的人權與自由。