援救李明哲 民團明前往日內瓦

2017-09-09

將向聯合國人權理事會「強迫失蹤工作小組」 申訴李案

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國人權理事會下設的強迫失蹤工作小組，在六月受理我國非政府組織工作者李明哲遭中國非法拘留案件後，相關會議將於十二日於日內瓦召開，由於李明哲妻、李凈瑜因李案開庭，十日將前往中國，協助援救的民間團體仍按原定計畫於十日啟程前往聯合國位在瑞士的辦事處，強調「一定會把聲音帶到聯合國」。

強迫失蹤工作小組（Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances）為聯合國特別的人權機制之一，該小組於六月底時首度受理來自台灣的李明哲個案，同時邀請李明哲家屬在九月中旬、工作小組召開一一三屆大會期間，出席會議報告相關案情。

「一定會把聲音帶到聯合國」

原規劃與民間團體一同前往瑞士日內瓦的李凈瑜，在六日接獲中國律師來電通知李明哲開庭訊息後，決定前往中國，民間團體仍按原定計畫出席會議報告案件內容。

台權會秘書長邱伊翎表示，李明哲案是十一日開庭，聯合國會議是十二日召開，屆時將依照李明哲案的審理結果，調整會議發言內容，但無論結果如何，都不影響會議進行，「一定會把聲音帶到聯合國」。

邱伊翎並說，她將持台灣護照前往聯合國萬國宮，很有可能被擋在門外，但就算無法進入聯合國，還是會請相關團體代為發言。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，無論李明哲案審理的結果為何，都不影響會議的進行，也不會改變中國從一開始強迫失蹤李明哲的狀態，即便進不去，「訊息還是會傳遞給強迫失蹤工作小組」。