中國後天審李明哲 開庭資訊完全黑箱

2017-09-09

是否公開審理等問題 都沒答案

〔記者彭琬馨、施曉光／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲遭中國以涉嫌「顛覆國家政權罪」起訴，將於十一日開庭審理，李妻李凈瑜昨發出新聞稿表示，目前規劃於十日啟程前往中國，由前民進黨立委王麗萍陪同。湖南省岳陽市中級人民法院並未公布相關資訊，關於李明哲案是否公開審理、家屬能否進入法院，以及陪同人員是否能入境中國，都還是未知數。

據轉述，陸委會昨與協助援救李明哲的非政府組織團體召開兩個多小時的會議，陸委會「沒給出肯定答案」，僅強調政府會盡全力協助。

李凈瑜規劃明天赴中 旅費自付

記者昨致電湖南省岳陽市中級人民法院新聞聯絡人許輝，詢問李明哲案開庭審理的相關細節，許輝僅強調，若台灣民眾有採訪或旁聽需求，需透過國台辦申請，法院將依國台辦意見處理，其餘問題則一概未回應。

李凈瑜昨仍未公開露面，僅透過Line群組發出新聞稿，感謝王麗萍願意陪同前往，同時擔任此行與相關單位的協調人；另規劃於九月十日啟程，必要時將請陸委會協助，旅費則完全自付。

據悉，李凈瑜盼搭乘九月十日上午九點的直達班機前往中國，機票尚在處理中。

陸委會昨晚指出，有關李凈瑜赴陸機票，李凈瑜已委請旅行業者代為處理，政府也會積極協處，以儘快確定她能順利成行。至於李凈瑜及政府委聘律師等人出發時間，仍要視機票訂位以及與陸方協調情形而定。

陸委會指出，海基會已經向陸方要求同意兩位海基會人員陪同李前往，而且應該保障李登陸期間的人身安全，海基會也聯繫湖南當地台商協會，將在李凈瑜抵達後做好相關安排，務必確保她的人身安全。

海基會動員台商 確保李妻安全

對於李凈瑜即將赴中，中國國台辦主任張志軍昨參加「京台科技論壇」活動時受訪表示，律師已經將處理這個問題相關訊息告知李明哲的妻子李凈瑜本人。

李凈瑜規劃今天舉行行前記者會，說明赴中準備的相關事宜。

協助援救李明哲的民間團體昨與陸委會開會時提出兩位隨行人員名單，盼陸委會透過官方管道向國台辦協助申請旁聽證，也希望陸委會協助確認隨行人員能否入境中國，並確保相關人員人身安全；但因相關問題並非陸委會單方面能決定，陸委會僅允諾將全力協助，民間救援團體即便無奈也只能接受。