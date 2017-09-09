飛碟、NEWS98裁員 新聞部記者11人全資遣

2017-09-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕電台新聞部大裁員！飛碟電台、NEWS98（台灣全民廣播電台）昨晚將新聞部記者十一人全部資遣。內部員工爆料，上述電台雖各屬不同公司，但目前都和中國廣播公司採策略聯盟，新聞資源通用，藉此達到精簡人力。對此，國家通訊傳播委員會副主委翁柏宗呼籲，業者應維護媒體從業人員的勞動權益。

據遭裁員的員工表示，昨晚六點，飛碟及NEWS98緊急召回新聞部全部記者，當下告知公司因應轉型將裁撤新聞部，未來新聞不再是電台重點，北部加外地、兩間公司共十一名廣播記者全數資遣，提供預告工資一個月、依照年資發給之勞基法資遣費外，再加發一個月薪資，工作至本月廿五日。

資深員工透露，公司過往營運良好，資方未加薪，向員工解釋要考量未來營運可能虧損，沒想到如今遭直接資遣，心裡非常難過；雖然飛碟、NEWS98有各自電台執照，但背後都與中廣董事長趙少康有淵源，本月初就有中廣員工發現，新聞資源已和飛碟、NEWS98整合，疑似就是為了精簡人力預做準備，等於一組記者供應三家電台新聞。

翁柏宗說，飛碟去年剛通過執照申請，審照時僅針對媒體專業自主、消費者權益、多元文化、公眾視聽等角度審酌，有關新聞資源共享，則屬於公平交易法中的申報結合問題，須再檢查此策略聯盟有無涉及壟斷，但基於主管機關立場，呼籲業主要維護媒體從業人員的勞動權益。

飛碟電台成立廿一年，NEWS98開播十八年，前者由趙少康創辦、後者則是前立委張俊宏早期設立，後來賣給趙少康，趙少康雖曾任飛碟董事長，但因入主中廣而處分股權，並將飛碟董座交給張小燕，今年二月卻傳經營慘澹，張因此辭職，董座再轉給創台元老張榮屏；趙少康近期則是遭檢調重啟當初中廣案的交易調查，疑似有侵害中廣公司廿億元股利之嫌。