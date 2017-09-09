陶儀芬、郭臨伍 任國安會諮委

2017-09-09

〔記者李欣芳、蘇芳禾／台北報導〕總統府昨宣布兩席國安會諮委新人事，蔡英文總統決定由北美事務協調委員會主委陶儀芬與中華民國對外貿易發展協會副董事長郭臨伍出任。

總統府發言人林鶴明表示，陶儀芬專長為中國研究和國際政治經濟學，長期任教於台大政治系，對於中國政治經濟發展、兩岸關係、中美互動等議題有深刻的認識和獨特的見解；面對中共十九大可能變局與未來中國大國戰略的因應，蔡總統將倚重陶對於未來局勢的研析與預判。

陶儀芬專長中國研究

陶儀芬受訪指出，她的角色比較是就長期結構性發展觀察，她本來就在國安團隊中，接任諮詢委員比較像是守備位置調換；至於十九大的部分，國安團隊掌握得很好，不會因為她而有什麼改變，中國已經是一個大國，很多決策是要從全球佈局去考量，國安團隊要從這樣的角度去看中國如何決策。

陶儀芬專長為中國研究和國際政治經濟學，之前曾赴中國從事研究、田野調查。陶儀芬表示，在台灣，各種與中國情勢相關單位的諮詢委員都是中國專家，對大陸的社會情勢發展都有掌握，諮詢委員的角色較屬於幕僚單位，因此大家會集思廣益，進行團隊合作。

郭臨伍國安歷練豐富

對於另一名國安會諮委，林鶴明表示，郭臨伍長期從事國土安全相關工作，歷練豐富。九一一事件後，行政院成立「反恐怖行動管控辦公室」（現為國土安全辦公室），郭就是首任的辦公室主任，一手規劃國土安全相關應變程序。今年政軍兵推與八一五大規模停電事件，兩個事件都顯示我國關鍵基礎設施系統的脆弱性與不足，未來如何避免外力破壞與內部失靈導致崩潰性風險，總統將倚重郭臨伍的專業，以進行提升我國關鍵基礎設施防護能力的相關規劃。

郭臨伍受訪指出，就基礎安全議題部分，大致上從人員、硬體、網路三個部分來做，會比較完整，未來會朝這樣的方向去做；不過他還未正式上任，因此瞭解任務後，會再做比較明確的思考和規劃。

由於童振源出任駐泰代表、林峯正轉任行政院黨產會主委，國安會有兩席諮委遺缺，如今都補實。