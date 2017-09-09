林峯正︰盼速清黨產 消滅黨產會

2017-09-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會昨舉行新舊主委交接典禮，在行政院副院長施俊吉見證下，國安會諮詢委員林峯正從顧立雄手中接下黨產會主委職務。林峯正致詞時強調，未來最大希望是「消滅黨產會」，趕緊將不當黨產清理完畢，讓黨產會任務結束、主動消失。

施俊吉表示，顧立雄背起重要使命，擔任黨產會首屆主委，並完成階段性任務，下一棒由林峯正接手，繼續完成轉型正義最後一塊拼圖，相信在林帶領下，一定可以完成落實轉型正義的任務。

顧立雄︰「深水區」重任交林

卸任主委顧立雄指出，這一年半的人生轉折像奇幻之旅，黨產會的調查工作達到「分號」的結果，縱使最後一哩路無法畫下完整句點，但讓政黨公平競爭的環境已被實踐，國民黨無法在黨費、政治獻金、政黨補助款外，拿到其他不當收入；之後進入附隨組織「深水區」的重任，要交棒給林峯正，他對林非常有信心。

新主委林峯正指出，自從要接主委消息曝光後，有人說要送他鋼盔、防彈背心，也有人建議要請隨扈，但他已在顧邀請下先來參加工作會議，感覺黨產會非常有熱情活力及理想，這邊的人不認為永遠都要做公務員，「顧主委說是深水區，但我不會游泳，不過不會游泳還是要學，要讓台灣人看見轉型正義！」

林峯正強調，他未來最大希望是消滅黨產會，趕緊把黨產清理完畢，那麼黨產會就會主動消失。對於上任首要任務，林峯正說，黨產會已有既定工作時程，就按照原本期程規劃推動，目前看起來都很順暢。他也說，關於黨工薪資問題，自己會站在保障勞工基本權益，及處分黨產方向來做平衡點。

林峯正︰處分黨產與父親無關

面對外界質疑林峯正的父親林時機曾擔任中華日報社長，具「深藍」背景，藍營批判他接黨產會是在「追殺他爸爸」；林峯正指出，他不認為有什麼追殺問題，黨產會是蒐集證據，依據不當黨產條例做出處分，追殺不是黨產會的任務，更與他的家庭背景、父親工作沒有什麼關聯。

黨產會昨也增列一名兼任委員、台大歷史系教授花亦芬，希望她從歷史專業出發、肩負追討不當黨產任務；她也是內政部次長花敬群的姊姊。