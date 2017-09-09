賴清德新閣上任 年改大挑戰

2017-09-09

反彈不小於公教 勞保、軍人年改兩大難關

〔記者曾韋禎／台北報導〕新任行政院長賴清德昨走馬上任，但橫亙眼前的考驗可不少，特別是未竟全功的年金改革；當初林全內閣在民進黨團的全力支持下，完成史無前例的公教年改，但尚有待審查的勞保年改，以及仍未提出草案的軍人年改，反彈不見得小於公教年改。

林全在今年初年改國是會議後，依循軍人切割處理之方向，提出公、教、勞年改草案。公務員年改草案先遭考試院大幅修正，加上反年改團體與國民黨團蓄意拖延，終在六月底的臨時會完成公、教、政務人員年改；十八％優存將於二○二一年全數歸零，退休總所得將在十年內降至本俸二倍的六十％，退休金也會從現在的最後一個月俸額拉至十五年。

民進黨團為求改革順利，避免頻開戰場，將勞保改革延至本會期處理。政府推動勞保年金改革，要調高勞保費率，年金改革國是會議原本達成共識，逐年調高保費，最高為十八％，因引發勞資雙方反彈聲浪，總統府年金改革委員會決定拿掉當初設定的十八％上限，行政院院會三月通過「勞工保險條例部分條文修正草案」，保費將由現行費率九．五％，從明年起每年提高○．五％，二○二二年調升至上限十二％。投保薪資採計期間，則擬從現行最高六十個月投保平均薪資，逐年延長至採最高一百八十個月平均。

因雇主須負擔七成保費，調漲費率等於是增加資方的人事成本，因而引發資方不滿；不過延長投保薪資採計期間，也會重創高薪低報、未核實投保的職業工會勞工，而引發勞方的不滿。

由於勞保財務缺口比公、教退撫還要大，影響九百萬勞工，不改不可。賴內閣如何在拆解「一例一休」的過程，同時完成勞保改革，外界高度關注。

賴︰將務實擬定策略 踏實解決

賴清德昨上任第一天也強調，包括年金改革、司改等許多社會關注的改革議題，都將務實擬定策略、踏實解決問題。

在軍人年改部分，由於軍人有強制退休、全天值勤的特殊性，更與國安息息相關，讓政府在處理的過程中謹慎萬分，只要國防部、退輔會放話試探風向，即遭官方出面指正，至今還拿不出最後的版本，但也顯示其高度敏感性。

鑑於軍人年改成敗的重要性，身為三軍統帥的蔡英文總統， 也頻頻透過視察部隊或接見的場合，向軍人喊話，力求「穩定軍心」。蔡英文五日接見「世界退伍軍人聯合會」總會長柏格頓時，也不忘提及軍人年改案，強調政府在推動年金改革，已考慮軍人的特殊性，獨立設計軍人的年金制度，而軍人年金改革的規劃已經逐漸成熟，未來方案完成，也會透過退輔會、國防部，做更清楚的說明。