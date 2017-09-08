老農津貼排富標準 微幅放寬

2017-09-08

政院拍板 土地公告現值經調整破500萬元 仍可續領

〔記者李欣芳、吳欣恬／綜合報導〕行政院院會昨通過「老年農民福利津貼暫行條例修正草案」，微幅放寬老農津貼排富標準，老農津貼調整排富規定與國民年金標準一致，申領者不再因土地公告現值調整後超過新台幣五百萬元而無法請領。農委會估計，這項修法約影響二百人，這也是現任閣揆林全最後一次主持院會所通過的法案修正。

目前請領老農津貼人數約六十一萬九千多人，去年發出五百多億元的老農津貼。修法後，農委會估計每年增加約一億多元的財政支出。

農委會提報「老年農民福利津貼暫行條例第四條修正草案」，昨經行政院院會通過，將申領老農津貼的排富規定調整，與國民年金老年基本保證年金的標準一致，保障老年農民請領福利津貼的權益。

老農津貼排富原本規定，領取老農津貼的農民，其不動產可扣除農地與農舍，如果無農舍者，可再扣除一間自住房屋四百萬元，剩餘其他不動產價值若仍超過五百萬元，則不可請領。

不過，國民年金法明定，原已領取老年基本保證年金的人，在各地方政府調整土地公告現值後，如其個人所有的土地及房屋沒有新增，且沒有其他排除規定，就符合繼續請領年金的資格，不會因為土地公告現值調整而受到影響。這次修法即是考量領取政府福利津貼的條件應相同，老農津貼與國民年金不宜有差別待遇。

農委會表示，申領老農津貼者的農地，若尚未徵收及補償，依現行規定，該類土地不得予扣除其價值，由於影響老農的權益甚大，經修正後，將尚未徵收及補償的公共設施保留地納入得予扣除計算的範圍。

此外，明定原已領取福利津貼者，其應納入計算價值的個人所有的土地及房屋在未新增情形下，因土地公告現值或房屋評定標準價格調升，可以不受土地及房屋價值合計五百萬元限制。