被質疑「藍皮綠骨」 王金平︰去你的

2017-09-08

「九月政爭」四週年受訪

〔記者曾韋禎／台北報導〕前立法院長王金平昨在「九月政爭」滿四週年之際，接受電視專訪。他用「去你的」駁斥外界質疑的「藍皮綠骨」，也強調國家需要、人民同意、立法院決議、對等尊嚴的訪問中國四條件，至今未變。

四年前的「九月政爭」，當時總統馬英九以竊聽情資要拔除王金平的立法院長職務，引發政壇動盪。王昨接受電視專訪時有感而發說，他自己沒與人爭，「是人家要把我拿掉，我正當防衛」，所以從未對外說馬英九對他如何。

「人家要把我拿掉 我正當防衛」

主持人詢問，是否有可能當時在竊聽民進黨團總召柯建銘的電話，王提到馬英九時說到「哇咧採小伊（我管他的）」所致？王認為這可能是近因。

對於藍營內部對王金平的質疑，他昨日也不客氣地以「去你的」駁斥所謂藍皮綠骨說法，強調他是「藍皮台骨」。他表示，過去都是依照法律規定主持協商，不能妥協就表決，難免因此與在野黨往來，須考慮他們的立場才能圓滿，說他藍皮綠骨是大大誤會。

他說，柯建銘現在有時會找他商量，自己也會找國民黨團幹部討論，但不見得大家都聽他的，例如朝野黨團這次為了前瞻預算討論過很多次，仍無法達成共識，民進黨最後才強力通過，引發諸多爭議。

至於去年何以拒絕接任海基會董事長？王金平表示，不便多說對兩岸關係的想法。但他坦言，當時有向蔡英文總統報告，「九二共識」沒圓滿解決，去也沒有用。

王也期許今日接任行政院長的賴清德，能獲朝野共同信任，真心誠意為國付出。他也稱許已卸任的林全，因完成階段性任務而心安理得、高興卸任，展現的笑容都是真心誠意，值得大家敬佩。