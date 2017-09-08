黨產會打臉︰中投股利不能抵繳

2017-09-08

張榮發基金會尾款 動支須申請

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨昨提出第三方案，要以中投股利及張榮發基金會尾款一億元，抵繳遭追徵的八．六億元。對此，黨產會發言人施錦芳昨表示，中投股利不能抵繳追徵金額；張榮發基金會尾款則已被認定是禁止處分的不當黨產，國民黨須向黨產會申請，並經委員會同意後才可動支，因此這部分「還有空間」。

中投股權轉國有 法院仍在執行

施錦芳指出，黨產會已對國民黨所持中投、欣裕台的股權做出處分，命移轉為國有，這部分法院並未停止執行，自然不可能以中投、欣裕台的股權或未發放之股息去抵繳追徵的金額，否則就是重複執行。

施錦芳說，針對張榮發基金會尾款一億元，黨產會二○一六年十一月廿五日已將此債權禁止處分，若國民黨要以這筆債權抵繳追徵金額，應向黨產會申請許可，並經黨產會同意後才可動支。不過，國民黨目前並未向黨產會提出申請。

施錦芳表示，黨產會已列出全國六十件可執行的國民黨不動產給執行署，目前國民黨名下不動產，單算土地公告現值計已達廿多億元，屬行政執行署台北分署部分即已達三．五億元，均屬可執行標的。

施錦芳說，這段時間行政執行署台北分署持續與黨產會溝通，黨產會也於八月廿三日正式去函說明，如果執行署還有疑問，黨產會將盡快了解函復，希望有助執行業務進行。