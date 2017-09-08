國民黨出招︰用中投股利等抵繳

2017-09-08

主動赴執行署 告知第三清償方案

〔記者施曉光／台北報導〕行政院黨產會追徵國民黨「轉帳撥用」無償取得日產的八億六千萬餘元，國民黨原本擬以美金公債的實體債票與零散息票繳付，或以黨營事業中投公司股份做為清償方案，均被法務部行政執行署拒絕，國民黨昨接獲執行署來函通知將強制執行後，再度出招，主動前往執行署告知將中投公司一○四年度應繳付該黨現金股利一億三千六百餘萬元、一○五年度現金股利七億三千餘萬元，以及該黨對張榮發基金會一億元等債權做為第三清償方案。

包括張榮發基金會等債權

國民黨行管會副主委李福軒昨日召開記者會，除了對行政執行署擬扣押國民黨地方黨部辦公廳舍表示遺憾，也呼籲行政執行署應拿出執法單位的骨氣，反抗獨裁者的命令，回歸法制，重新檢討國民黨所提出的三項清償方案。

李福軒強調，雖然中投、欣裕台公司被黨產會裁定收歸國有，但台灣高等行政法院早已裁定停止執行，而且國民黨已提起行政訴訟，要求撤銷行政處分，依法目前兩家公司股權仍屬國民黨所有，國民黨主張以中投及欣裕台公司股權做為清償追徵金額，於法有據，而以中投一○四、一○五年度應繳付國民黨現金股利及國民黨對財團法人張榮發基金會等債權，都是該黨依法提出的清償方式。

他並說明，國民黨之前另提出以民國三十六年第二期美金公債的實體債票與零散息票繳付方式，也屬合法債權，應可做為充抵，行政執行署不應刻意忽視法令，無故拒絕，這些清償方案全都表示國民黨有清償能力並有清償意願。