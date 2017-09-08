國民黨松山、金門黨部 台銀帳戶 執行署將查封

2017-09-08

黨產會追徵轉帳撥用日產8.6億元 國民黨清償方案皆未被接受

〔記者施曉光、楊淳卉、黃捷／台北報導〕國民黨陸續提出清償方案，希望抵銷行政院黨產會處分追徵「轉帳撥用」無償取得日產的八億六千萬餘元，但均不為黨產會接受，法務部行政執行署已全面啟動查封國民黨財產的相關執行程序；國民黨行管會副主委李福軒昨表示，包括台北市委員會松山區黨部、金門縣黨部以及國民黨的台銀信託帳戶都將被查封，黨中央會依法提出行政救濟。

國民黨︰依法提出行政救濟

行政執行署台北分署主任鍾志正昨證實，六日確實已針對國民黨名下北市松山區、金門縣兩處不動產，發函所屬地政機關登記查封，並發文通知國民黨終止其與台銀的信託契約，但目前尚未對兩處不動產鑑價。

鍾志正說，執行官是從黨產會提供的國民黨黨產中，優先擇台北分署轄區內標的查封，帳戶部分則是已確定存有可供執行的財產，才會發文通知，並沒有特殊考量。

黨產會方面指出，黨產會尊重法務部行政執行署擬執行的相關程序。至於上述三項標的預估金額？黨產會人士說，執行署還要找估價師估價後拍賣，才能確定這些土地和建物可以抵繳多少錢。據指出，國民黨台銀信託帳戶為其二○○一年黨產交付信託之價額，目前帳戶金額有一百多萬元；松山區黨部方面，國民黨持有該不動產建坪九百八十六坪，二○一七年土地公告現值就有二千多萬元；金門縣黨部為八百七十九坪，二○一七年土地公告現值一億二千多萬元。

李福軒強調，國民黨陸續提出的清償方案，債權總額都有達到本案追徵處分的金額，行政執行署不應該刻意選擇以無實益的方案，扣押國民黨已不得處分的不動產，並影響包括台北市黨務各辦公室的正常運作，如果執行署執意干涉國民黨辦公運作，國民黨將追究相關決策者所應負起的行政及國家賠償責任。

他並表示，法務部行政執行署此舉就是要讓國民黨無法正常運作，讓民進黨以後可以躺著選，這就是「獨裁」，行政執行署已經淪為行政院不當黨產處理委員會的附隨組織、獨裁者的打手。

媒體詢問這些將來可能被查封的標的物總市值如何？李福軒說，國民黨未曾想過要賣名下不動產，因此從未做資產重估，但既然黨產會發言人說過國民黨不動產大約值廿億元，「我們就當有廿億」。

李福軒表示，自從一○五年八月十日黨產條例通過後，國民黨名下全數不動產已被該條例推定為不當取得財產而禁止處分，因此行政執行署要查封國民黨名下不動產，對於該處分追徵金額的追繳，毫無實際意義，國民黨會立即提出相關行政救濟。

金門黨部主委︰黨部是合法黨產

〔記者吳正庭、郭安家／綜合報導〕對於法務部行政執行署函告查封國民黨金門縣黨部、北市松山區黨部，金門縣黨部主委林芳旋表示，金門縣黨部是合法的黨產，地方早有「護產」的聲音，若縣黨部遭到查封，只是凸顯黨產會手法粗暴，讓人難以接受；松山區黨部至截稿無法取得進一步回應。