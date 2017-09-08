「突襲性審判」中國下週一公審李明哲

2017-09-08

李凈瑜雖火速辦證件 仍無法確認能否赴中

〔記者彭琬馨、呂伊萱、林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲赴中國「被失蹤」逾一百七十天，李妻李凈瑜前天突接獲自稱是李明哲委任的中國律師電話，告知將開庭，要求李即刻前往中國，昨並傳出中國湖南省岳陽市中級人民法院已經公告，李明哲將於下週一上午「公開審理」。由於時間上十分匆促，這讓李凈瑜的友人與民間團體均感到錯愕，甚至以「突襲性審判」形容中國舉動。

目前傳出中國湖南省岳陽市中級人民法院昨已公告，李明哲將於十一日上午九點半在第十四審判庭公開審理。因李凈瑜六日才被中國方面告知即刻前往中國，昨雖火速處理台胞證等相關文件，但至目前為止，仍未確認能否赴中。

陸委會聘律師將陪李妻前往

陸委會副主委兼發言人邱垂正昨表示，已運用兩岸既有的溝通聯繫機制，再度去函國台辦，呼籲應提供李明哲家屬相關便利與協助，陸委會也已聘請律師，陪李凈瑜一同前往。

針對中國方面是否會同意海基會人員、民間團體與李妻隨行，邱垂正表示，目前相關訊息還在溝通與確認，後續要等待對方通知，若有需要、也可能前往的話，陸委會不排除派人陪同，但以能順利成行最重要，優先考慮由法律專業人士與海基會人員陪同。

民團憂李妻若赴中恐被軟禁

面對中國以國安罪名逮捕李明哲，外界也擔心李凈瑜此行前往中國變數甚多，協助的民間團體甚至做了最壞打算，研判李凈瑜「回不來」的機率不低，甚至可能被軟禁，但李凈瑜心意堅定，友人透露，她的最大希望，「就是看到她先生」，正著手進行赴中相關準備。

李凈瑜友人表示，雖然變數仍然很多，各種情況推演也都還在進行，但唯一確定的是，「一定要走這趟」。據悉，李凈瑜雖然明白此行前往中國有很多不是法律問題、而是政治問題，但仍堅持「明知山有虎、偏向虎山行」。

此外，雖有民間團體認為，中國此舉就是要阻止李凈瑜出席聯合國相關會議，建議李凈瑜仍應考慮前往聯合國，但因家屬最大希望就是能見到李明哲，就算沒人陪同前往，李凈瑜仍會考慮赴中。至於原本安排前往聯合國的民間團體，則會如期出發前往聯合國。

台權會秘書長邱伊翎昨受訪時說，這不是對李明哲的審判，而是對中國政府的審判，要受審的不是李明哲，是中國政府。邱伊翎也說，九月十日另將與人約盟執行長黃怡碧前往瑞士日內瓦表達訴求，雖可能會因拿台灣護照而被拒於門外，但還是要去，因為世界人權宣言應該沒有把台灣排除在外。