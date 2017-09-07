顧立雄：金融圈 球員裁判分不清

2017-09-07

〔記者楊淳卉、蔡文居／綜合報導〕行政院黨產會主委顧立雄將轉任金管會主委，被喻為最大黑馬。顧立雄昨召開記者會表示，台灣金融圈「球員與裁判分不清」，因此要借助他這種圈外人，做好平衡監理的工作；他強調，台灣金融機構資本適足率、逾放比都很健全，問題主要在其他領域，盼透過建立評鑑制度，解決「家族化」及「產金無法分離」等問題。

準閣揆賴清德昨受訪時表示，台灣是小國寡民的國家，好比打籃球，個子矮就一定要速度快，要沒包袱才能與別人競爭；下個階段的工作，鬆綁會很重要，邀顧立雄接金管會主要考慮到他的法律專業，以及過去司法生涯接觸金融的經驗，他個人非常期待顧立雄接任後，能「興利除弊」，特別是法令的鬆綁。

對於未來新職的想法，顧立雄說，達到金融監理與金融創新平衡，是任何金管會主委都要思考的事。他認為，應鼓勵強化內控內稽與法遵（法令遵循），透過差異化監理，讓Ａ段班業者允許較具風險的金融創新實驗，表現較不好的業者則實驗範圍小一點，甚至完全不允許，這是他大致想法。

被問到金融機構如何做到「產金分離」？顧則回應「現在很難回答」，這是他努力方向。他過去在律師界處理過金融機構家族化案件，發現很多金融機構碰到母體產業授信，就變得難以抵抗；金融機構如何「去家族化」，讓母體產業不能損耗到內控內稽與獨立法遵，他認為就是要透過評鑑基準。

顧也提及，兆豐紐約分行遭美重罰事件，凸顯金融業法遵問題，上任後，他要與業界溝通，在金融監理建立合理遊戲規則，希望大家遵守；他昨並拜會金管會，上任後將儘快安排與金融業者會晤，且已徵詢準行政院副院長施俊吉意見。

除金融科技創新，顧立雄強調，金管會同時肩負協助金融機構投入經濟發展的工作，目前保險公司海外投資部位很高，未來如何配合「五加二創新產業」，引導保險業投入，上任後會與保險局好好討論。證券業部分，在財政部稅改方案，股利分離課稅與取消兩稅合一設算扣抵，金管會也會思考如何讓台股活絡、提振台股動能。

面對藍營批評他無專業背景，甚至可能變成「金融錦衣衛」，顧則說，這些批評都是無稽之談，他未被賦予政治性任務，未來也沒再參選台北市長的打算。

顧表示，做為金管會主委，是要了解事情後有絕對的判斷能力，對金融知識產品的掌握，不是主委做得好不好的條件；金融界考慮的是產品開發，但根據律師界講法，金融監理要與業者保持「一個手臂的距離」。