張花冠送落建 林全：我怎敢下車

2017-09-07

〔記者林宜樟、蔡宗勳、陳燦坤／綜合報導〕行政院長林全昨天的「畢業之旅」走訪雲嘉地區。他受訪時說，自己就要卸任，基於責任政治，無法做政策裁示，不宜再允諾任何補助，即將接任閣揆的台南市長賴清德非常重視既有政策，會做好交接，繼續推動各項工作。

卸任後自由自在 不會接央行總裁

談到卸任後的下一步，林全說，能自由自在就好；對於外傳他可能接任中央銀行總裁，林全以「不可能的事情」回應。

林全先到嘉義縣義竹鄉張林素梅畜牧場參觀沼氣發電設備，再到六腳鄉蒜頭糖廠視察五分車延駛計畫。林全在張林素梅畜牧場參訪德國Biogas-OST原裝模組及熱電聯產系統時，除了在地鄉親歡迎他到場，嘉義縣長張花冠則拿出一盒「落建洗髮精」要送林全，意味要他好好保養頂上頭髮，林全一見落建洗髮精，直說「這樣我怎麼敢下車」，張花冠、林全兩人還一起摸摸頭，互動逗趣，現場笑聲不斷。

林全說，台灣豬肉品質好，運用循環經濟再生能源，希望成為具有國際競爭力的重要產業；他也認為，蒜頭糖廠五分車延駛計畫只要做好完善規劃，國人會選擇嘉縣的五分車慢遊旅程，不見得要到日本、韓國旅行。

蒜頭糖廠五分車延駛路線初步規劃延長至高鐵嘉義站，距離一．四公里，接下來將從糖廠延長至故宮南院，距離○．八公里。

下午林全轉往雲林縣參訪蔦松國中，在校長張凱瑞等人陪同下，欣賞學生的大提琴合奏及傳統舞蹈，也到美術教室，觀看學生現場作畫。

林全等人前往簡報室聽取張凱瑞五分鐘簡報時，兩名學生坐在角落速描，當簡報結束，一幅林全的鉛筆速描已經完成，林全對學生的才華十分驚喜，將妥善收藏這份難得的禮物。