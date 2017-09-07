前駐越秘書蕭裕文涉貪 二審判10年

2017-09-07

〔記者楊國文、呂伊萱／台北報導〕外交部前駐越南代表處一等秘書蕭裕文，被控利用核發簽證機會，放水圖利當地留學仲介業者曹保麟，因蕭近三年共六百多萬元薪水分文未動，卻能購買八十三個ＬＶ皮件及多出約二百八十五萬元不明財產，高等法院昨依對主管事務圖利罪共廿七罪及財產來源不明罪將蕭重判十年徒刑、褫奪公權五年，犯罪所得均沒收。

600萬薪水未動 買83個ＬＶ

高院指出，蕭裕文審理時表示目前仍是外交部秘書，未因一審判刑而被停職，法界認為此事若屬實，甚為罕見；蕭昨對判決結果避而不談，高院已緊急將他限制出境、出海。

蕭未被停職 法界：罕見

外交部發言人王珮玲對此表示，蕭裕文仍在部內正常上班；對於尚在進行中的司法案件，外交部照例不評論，待終審判決出爐後，外交部才會進行後續處理。

檢方起訴指出，越南河內台灣商會前秘書長曹保麟涉嫌替廿七個沒有基礎華文（ＴＯＣＦＬ）能力證明或財力證明的越南籍學生偽造證明文件，再交由蕭裕文核准來台留學，曹男每件除可獲得一千至四千五百美元不等的代辦費外，學生順利入學後可再向學校收取學費一成、約二千至三千台幣不等的仲介費。

蕭裕文另被查出，自二○一○年五月至二○一三年元月，前後共卅三個月期間，未動用過逾六百萬台幣的薪水存款，卻能支付兩百多萬元房租，並在當地ＬＶ精品店購入八十三個、總價逾一百七十萬元的ＬＶ皮件，且帳戶還有約二百八十五萬元的可疑存款，但蕭均拒絕說明款項來源，涉犯對主管事務圖利罪、財產來源不明罪。

台北地院去年重判蕭裕文十二年徒刑，褫奪公權五年，曹則被依偽造文書判刑二年，得易科罰金七十二萬元；全案上訴高院後，蕭裕文仍否認犯罪及拒絕說明資金來源。

高院認為蕭裕文擁有台灣大學政治研究所碩士學歷，且是我國派駐越南的一等秘書，領有優渥薪資和生活津貼，竟仍犯廿七個圖利罪，考量其中三案的金額不到五萬元，改判蕭十年徒刑、褫奪公權五年，但沒收可疑犯罪所得約四百五十五萬元；同案被告曹保麟則被依偽造文書判一年六月，得易科罰金五十四萬元。