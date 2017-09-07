美國防部前亞太官員：北韓問題 美不會拿台灣當籌碼

2017-09-07

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕華府「戰略暨國際研究中心」副總裁葛林今天表示，如果美國以台灣或南韓為籌碼和中國就北韓議題進行交易，會是一個重大的戰略錯誤。

歐巴馬政府時代的國防部前亞太副助理部長鄧志強也表示，目前沒有跡象顯示美國會以台灣做為和中國在朝鮮半島談判的籌碼。美中現在談判的是新的聯合國安理會決議案，看不出會涉及台灣。

「戰略暨國際研究中心」今舉行美韓同盟關係的研討會。葛林在受訪時表示，如果美方拿最重要的盟邦和夥伴關係當談判籌碼，等於是把自己有利的條件讓出，是對中國示弱，他不認為美國會因此得到一個好的交易。此外，北韓對任何達成的交易都可能作弊，如果美國犧牲了盟邦達成交易，再有北韓危機發生，美國將相對處於弱勢。雖然有些謠言暗示白宮可能與中國進行大交易，他不認為這是事實。

葛林指出，美國總統川普若十一月訪中，雙方有可能達成建設性對話，但川普在行前應強力表明美國無意從亞洲撤退，事實上，川普撤出跨太平洋夥伴協定與美韓自由貿易協定，削弱了他在川習會中的談判地位。哈德森中心的中國專家白邦瑞則表示，中國的經濟即將超越美國，這是冷戰時期蘇聯從未達到的階段，美國的大戰略已經改變，任何一位美國總統都須正視這個事實。

白邦瑞說，美日韓的關係需要有新架構，共享淨評估的結果，並針對軍事平衡重新考慮日韓的軍事能力，強化這個三邊關係可能傷害美中關係，美要考慮如何管理，但中國崛起帶來的戰略挑戰沒有美國總統可以忽視。