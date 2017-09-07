李凈瑜赴中救夫 政府擬聘律師隨行

2017-09-07

〔記者林良昇、彭琬馨／綜合報導〕我國非政府組織工作者李明哲赴中國「被失蹤」，李妻李凈瑜昨接獲自稱是李明哲委任律師電話，告知將開庭，要求李即刻前往中國。李凈瑜召開記者會回應表示將立刻辦理台胞證赴中，隨後轉赴陸委會尋求協助。官員透露，除了海基會人員將派員前往，政府也計劃聘請律師隨行，提供李凈瑜相關法律協助。但據了解，陪同人員能否入境，仍要看中方態度。

司法改革基金會申訴中心主任蕭逸民表示，民間團體相當擔心李凈瑜赴中後的安危，接下來也會派人一同前往，要求中國政府應以公開審判的方式進行李明哲案件的審理，也呼籲中國應確保李凈瑜人身安全，讓她能進入法庭，與李明哲見面。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏受訪時則說，李凈瑜五月赴美尋求協助，此時中國忽然派出律師與李凈瑜聯繫，他相信是因為國際援救已發揮作用，呼籲政府應盡力協助李凈瑜赴中的相關事宜。

陸委會表示，對於李凈瑜表達準備前往中國大陸所需旅行證件，政府會向對方提出提供李凈瑜辦理入出境證件及赴陸便利，並保障其人身安全。

海基會副秘書長兼發言人李麗珍說，若是對方要李凈瑜前往，已被註銷的台胞證應可順利申請，海基會也能透過既有聯繫管道與海協會聯繫，當地的聯絡或住宿、交通安排、生活照顧，海基會願協助。

陸委會強調，李明哲案為台灣社會高度關注，但中國大陸迄今為止的作為，只有不斷加深台灣民眾疑慮。政府要再度呼籲，陸方應儘速說明李明哲所涉案情真相、遭限制人身自由的地點，以及身體健康狀況，並保障應有權益。

陸委會指出，海基會從去年至今年七月底所協處的台商因案遭限制人身自由的案件共有五十七件，涉案類型主要為一般刑事案件或因民刑事訴訟程序，遭限制出境而無法返台等情形，與李明哲案不同，不宜類比。