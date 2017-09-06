無人機隊已移撥海軍 陸軍還瞎編增購預算

2017-09-06

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍「銳鳶」無人機部隊已在九月一日全數移撥給海軍，但根據國防部一○七年度預算書顯示，陸軍後續竟然還要編列二億元經費，委託中科院產製「銳鳶」無人機。

陸軍︰移撥時 正逢預算彙編

熟悉軍方預算作業的資深官員不解地說，銳鳶無人機部隊移撥海軍的作業，老早就已在進行中，陸軍各單位應該都很清楚，更何況銳鳶無人機部隊已在九月一日全數移撥海軍，沒有想到陸軍竟然在明年度預算中還編列採購銳鳶無人機的預算，採購了是給誰用呢？還是編列預算的軍方官員根本就不用心？

陸軍司令部昨解釋說，航特部「戰術偵搜大隊」已於九月一日移編海軍，作業期間適逢彙編一○七年度預算案書表（陸軍書表已於八月三十一日送立法院備審），依預算編製期程，係由陸軍編列，後續立法院審議通過預算，將辦理移轉海軍事宜。

但資深官員認為，陸軍的理由並不充分，也說服不了立委。他指出，像陸軍採購新式手槍的計畫及預算，國防部是在今年八月十五日才核定，陸軍也來得及放在明年度預算書內，銳鳶無人機部隊移編給海軍的作業，早在四月就已定案，九月一日是正式移編，陸軍相關單位對預算問題應該早就清楚，後續預算應由海軍編列才對，陸軍為何還是照編不誤，立院審議相關預算時，一定會被揪出來批評。

官員︰移撥早定案 明知還犯

陸軍共採購三十二架銳鳶無人機及地面操控系統等等，在陸軍航特部下設立「戰術偵搜大隊」，但國防部認銳鳶無人機應以台灣周邊海域監控為主要任務，銳鳶無人機部隊已在九月一日連人帶機全數撥給海軍，海軍則在艦隊指揮部下設立「海上戰術偵搜大隊」。

陸軍司令部明年度預算書卻顯示，陸軍明後年還要以「銳鳶ＵＡＳ系統委製案」計畫，委託中科院產製銳鳶無人機，金額二億元，並分一○七及一○八兩個年度來執行。