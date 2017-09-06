賴清德公開信 感謝市府團隊

2017-09-06

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕「再見，我親愛的夥伴」，即將接任閣揆的台南市長賴清德，昨天北上與總統蔡英文召開記者會前，先感謝台南鄉親長期的栽培與支持，再以公開信向市府團隊道別及感謝，他在信中表示，「政治人物沒有所謂的犧牲或偉大。不管在哪個位置，打拚的意念，都是為了台灣這塊土地。」賴今天上午也將在市府召開記者會，向市民報告政績，隨後再到市議會向議員道別。

賴清德昨天一早搭乘高鐵北上，面對媒體詢問，先感謝鄉親的栽培，讓他有機會承擔國家更大的責任。賴昨晚從台北回台南後進一步表示，他不會從台南帶人才北上組閣，「因為市府也很缺人。」

賴在給市府人員的公開信中表示，做為醫生，他的責任是診斷出病因，讓病人得到最溫暖的照料，而做為台南市長，則是視民如親，找出問題、解決問題，讓台南的環境更好，感謝上任以來全體市府人員全心為市政打拚，交出漂亮的成績單，「日後，不管在哪一個工作崗位，希望大家也都能夠一秉初衷，為這個城市還有市民繼續打拚。」

「在改革路上，終將再見」

賴清德在信中細數政績，包括財政、治水、交通、觀光、災後重建等，文末並表示，「不是告別，在未來的路上，我們還要攜手；是再見，在改革的路途上，我們終將再見。」

賴清德週五將接任閣揆，市政府預計明天下午市政會議中辦理新、卸任市長交接。秘書長李孟諺表示，市府團隊將隨市長總辭，但第一階段團隊應不會有變動，原班人馬會立即交接，繼續推動既定的重大建設。