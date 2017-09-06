賴清德幼時被擄 阿公花2000元贖回

2017-09-06

表叔透露50多年前往事

〔記者俞肇福／新北報導〕台南市長賴清德即將接任行政院長，他位於新北市萬里區老家的親友都開心不已，賴清德的大伯母昨天上香向祖先稟告好消息；賴清德的表叔簡明透露小秘密說，賴清德四、五歲時跟阿公去北港進香，卻被歹徒盯上擄走，歹徒以撿到小孩為由要求給付錢財，阿公後來花了二千元，幸好最後順利贖回，否則現在就沒有「行政院長賴清德」了。

隨阿公北港進香 被歹徒盯上

簡明回憶說，幼年的賴清德長得很可愛，賴清德的阿公很疼他，有次帶著賴清德跟著鄉親鄰居去北港進香，下車後被歹徒盯上，賴清德就被人綁走了；賴清德的阿公後來發現愛孫不見，大夥在廟宇裡裡外外急著找小孩，綁匪的同夥佯裝好心人，說某某人好像撿到一個四、五歲小孩，賴清德阿公趕快去找對方詢問，雙方最後講好以兩千元換回賴清德。

簡明說，這段五十多年前的往事，外界很少人知道，大家都認為，這是因為賴清德的阿公經常行善，才能讓愛孫賴清德被綁後順利贖回，否則現在哪裡會有「賴神」？更沒有行政院長賴清德了！

賴清德的老家位於新北市萬里區中幅里，賴清德的父親在他二歲時因礦災罹難，賴清德的母親含辛茹苦將六個小孩帶大，聰明乖巧的賴清德就讀萬里國小、萬里國中，都是第一名，後來考上台北市建國中學，才離開萬里故鄉，念書、就業。

蔡英文總統昨天宣布賴清德接任行政院長，賴的大伯母與嬸嬸都開心地直說︰「真好！真開心！」賴清德的嬸嬸說︰「可惜啊！他媽媽沒福氣，不能看到阿德接任行政院長」；去年五月二十日，賴清德帶了六百位台南鄉親回萬里老家，鄰居紛紛前來祝賀也爭相合照，對於賴清德接任行政院長，鄰居都說與有榮焉。