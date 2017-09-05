代理市長 多名與台南有淵源人士被點名

2017-09-05

〔記者蔡文居、洪瑞琴、劉婉君、陳鈺馥／綜合報導〕台南市長賴清德將接任閣揆，台南市長一職由誰代理，引起地方議論，多名與台南有淵源的政治人物都被點名。政界人士指出，可能的代理人選，不但要具有「政務」的接替功能，也要有「穩住」明年底台南市長改選結果的「政治」功能。

市府秘書長李孟諺 也可能出線

台南新卸任市長將於七日辦理交接；基於市府人事安定及台南市政府秘書長李孟諺較無明顯政治色彩，最新消息傳出由李孟諺接任代理市長。不過，考量到二○一八年市長選舉因素，代理人選也可能由行政院政務委員出線。

內政部表示，依「地方制度法」規定，行政院將會官派代理市長至任期屆滿為止。內政部民政司長林清淇說明，賴清德的情況屬直轄市長辭職，然後去當行政院長，本屆台南市長任期至明年底為止，賴辭職後所剩餘的市長任期不到二年，依法不必辦理市長補選。

不過，目前被點名代理台南市長一職的人選眾多，包括現移居台南的總統府資政葉菊蘭，前南市府秘書長、行政院秘書長陳美伶，前台南市副市長、現任國發會副主委曾旭正，前台南市副市長、現任台北市副市長林欽榮，前台南市議員、勞動部政務次長郭國文，前台南市政府法制處長、現任資策會科技法律研究所所長蕭博仁，以及曾任南市府副秘書長的總統府副秘書長劉建忻，立委林俊憲、南市民政局長陳宗彥等人也被點名。至於現任二位副市長張政源及吳宗榮，站在政務銜接熟練的角度，也被點名有機會代理。

但接近賴清德的政壇人士指出，包括陳美伶、林俊憲及陳宗彥等人，雖然都與賴市長親近且被信任，但牽涉到下屆市長選舉的意味太濃，而且有些可能是未來他入閣要重用的人才，且為避免擾動台南政壇風雲，最後很可能會以「政務」功能較明顯的人士出線。

政壇人士說，曾旭正因擔任過賴清德的副手，也在原台南縣擔任過副縣長，學者出身，且較無政治色彩，藍綠議員接受度高，可能性也不低。