國民黨新北主委：壓力稍減 不容大意

2017-09-05

吳秉叡︰全力爭取民進黨提名

〔記者何玉華／新北報導〕被視為民進黨參選新北市長強棒的台南市長賴清德，即將接任行政院長，這項變數已牽動新北市長選情！積極備戰的民進黨籍立委吳秉叡表示，賴清德很早就表態不選新北市，他仍會按既定計畫、努力打拚爭取提名；甫接下國民黨新北市黨部主委的李乾龍坦言，賴是強勁對手，賴接任行政院長後，國民黨的壓力稍減。

國民黨籍的新北市副市長侯友宜仍未鬆口，他強調把市政工作做好最重要。侯說，賴清德有高人氣、民氣可用，應該有助於克服政府目前的困境，他祝福賴清德「加油！」

侯友宜︰祝福賴清德「加油！」

國民黨另一位屢被點名可能參選的副市長李四川，在黨內頗獲支持，但面對前長官周錫瑋、同事侯友宜的競逐，他表示「目前沒有意願」。「復出動作頻仍」的前台北縣長周錫瑋，記者昨天致電給他，都是他的秘書代接，到截稿前仍未取得周的回應。

李乾龍評估說，賴清德確實是強勁的對手，賴接任行政院長後，民進黨在新北市只好另覓人選，國民黨的壓力雖然稍減，但民進黨在中央執政，擁有豐富的行政資源，仍舊不容小覷，且賴清德不選新北市，民進黨內可能群雄並起、競爭寶座。

在民進黨方面，立委吳秉叡、羅致政兩人表態參選。吳秉叡說，賴清德已多次表達不選新北市，他會按原定計畫繼續打拚；而日前與助理傳出桃色風波的羅致政，則未對選舉問題做出回應。