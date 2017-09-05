林下賴上 綠縣市長︰有助民進黨明年選舉

2017-09-05

〔地方中心記者／綜合報導〕行政院長林全請辭獲准，由台南市長賴清德接任閣揆，多位縣市首長都肯定林全院長任內的努力成果。對由賴清德接任閣揆，彰化縣長魏明谷昨直言，這對蔡英文總統民調、明年底縣市長選舉都有幫助，也能帶動民進黨的氣勢。

桃園市長鄭文燦也說，賴清德有豐富的行政經驗，也擔任過長期的國會議員，以他對民意脈動的了解，一定會成為積極回應社會訴求的內閣，「積極性是非常夠的」。

陳菊︰林全承擔了改革第一步

屢被傳聞是閣揆熱門人選的高雄市長陳菊，她昨被問及內閣異動，似乎有點感慨，神情卻也輕鬆不少。

陳菊指出，林全上任後，萬事起頭難，改革是一件艱辛工程，她知道林全接任院長後非常辛苦，也了解林全忍辱負重，一年多來，面對改革的第一步，林全承擔很多。不管是五加二、產業創新、綠能政策、長照、前瞻基礎計畫等。

鄭文燦表示，林全在行政院長一年多的任內做了許多事，相信賴清德在這個基礎上接任閣揆，定能穩健地讓台灣各項建設持續往前進步。

台中市長林佳龍表示，林全院長功成身退後，國人很期待新閣揆接下重任，領導新內閣持續除弊興利，讓中央地方攜手合作，為人民打造更幸福的生活。

國民黨籍南投縣長林明溱表示，目前民怨最深的一例一休問題，若行政院不能修法，換誰都沒用，希望賴清德上任後能把修法列為第一，另外，前瞻計畫能多落實地方建設，及尊重地方首長的建設計畫，而非只是中央決定的計畫。

魏明谷表示，賴清德與林全都是優秀的人才，林全是學者從政，他給予肯定；而賴清德擔任過立委、市長，熟悉立法院議事運作，又有執政能力與經驗，來自基層，更了解民意，能夠讓更多政策貼近民意。

嘉義市長涂醒哲表示，醫師強調科學、診斷治療，堅持民主理念，用心傾聽民意，賴清德接任閣揆後，一定會貫徹蔡英文的理想，讓台灣更好。嘉義縣長張花冠說，賴組閣是適才適所。