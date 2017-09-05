總預算案 往例是政院撤回、重新檢討

2017-09-05

〔記者曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕行政院長林全已向蔡英文總統請辭獲准，但林全內閣已送至立法院的明年度中央政府總預算案該如何處理？民進黨立院黨團總召柯建銘昨表示，過去曾有「撤回、重新檢討」的往例，這有往例可循，就依例辦理，一切待新揆上任後再提出討論。

至於所謂的往例，是指在二○○九年的莫拉克風災後，馬英九總統宣布由吳敦義接替劉兆玄擔任行政院長，而當時劉兆玄內閣編列的九十九年度中央政府總預算書已送進立法院，但立法院尚未開議；當時民進黨團要求總預算案退回重編，吳揆則表示會先檢視劉內閣的預算書，願意接受朝野黨團共識，看是要撤回或退回。朝野黨團最後達成共識，由國民黨團建議行政院，主動撤回總預算案，吳內閣也同意將總預算案撤回「重新檢討」，之後重送立院審議。

吳敦義接替劉兆玄任閣揆時 已有先例

柯建銘認為，這有往例可循，就依例辦理，將待新揆上任後再討論；這只是技術性問題，不至於成為朝野衝突的引爆點。

不過，國民黨團書記長林為洲表示，新任閣揆必須在上任十五天內向國會報告，但現在送來國會的總預算案卻是舊內閣所編，難不成林全所編的爛攤子，要新院長賴清德來執行，「這也說不過去！」他指出，從責任政治角度，林內閣所編的預算計畫，不應由賴全盤接受，否則到時出事，要究責林全還是賴清德，建議可召開協商會議，朝野討論要如何處理，「國民黨協商大門還是開著的」。

林為洲認為，總預算案最好是退回重編（擬），這樣新閣揆才能負責，若退回重編，預算案應該是大同小異，不過，在資本門、新興計畫方面，應讓賴有發揮空間，不能全照林全計畫，最重要的一例一休、能源政策，賴上任後也要修法調整。

親民黨團總召李鴻鈞表示，賴清德上台後，須重新審視林全的中央政府總預算案、前瞻計畫第一期特別預算，若可行最好退回重編，不然內閣改組，卻還在審林全內閣編的預算非常突兀；哪有林全的施政方針只是換成給賴清德執行，「如果新內閣沒有新理想、新計畫，換賴清德到底有什麼用？」

此外，在二○○○年十月，行政院長唐飛因反對停建核四而請辭，改由張俊雄接任閣揆。當時九十年度的中央政府總預算已送進立院審議，立法院長王金平在朝野協商後，要求政院主動修正總預算案與施政計畫後，再送立院。但張揆上任後宣布不再執行核四預算，引發在野黨強烈反彈。儘管已重新送入總預算，在野黨挾席次優勢，拒絕張揆進行施政報告；並經表決，逕將總預算案付委審查。