司院明年增預算 政院盼撙節

2017-09-04

政院︰建廳舍、買車金額過大

〔記者羅添斌、黃捷／台北報導〕一○七年度中央政府總預算已送抵立法院，司法院明年度主管預算共計編列二二一億五二四五萬元，但行政院特別加註意見，認為司法院編列的預算成長幅度高於中央政府總預算、汰換車輛的經費比法務部高出許多、辦公廳舍遷建金額太龐大等，希望司法院能顧及政府財政困難情形，撙節各項支出。

司法院秘書長呂太郎則對明年預算增加解釋說，立法院修正「刑事訴訟法」明年上路，增加羈押程序強制辯護，法律扶助範圍也因此擴大；此外，今年八月郵資大漲，各級法院寄送掛號文書經費增加，此部分預算就多了約兩億元。而「血汗司法工作者」近期受到關注，各級法院陸續補充欠缺的人員，人事費用也因此增加。

司院︰文書、人事費用大增

司法院一○七年度主管預算為二二一億五二四五萬元，較一○六年度預算增加約五億一四一三萬元，約增二．四％。行政院在加註意見中認為，一○七年度中央政府總預算歲出較上年度增加約○．六％，司法院主管預算增加的幅度高於中央政府總預算成長幅度，「請該院仍應適度兼顧我國經濟成長及中央政府財政困難等情形，妥為編列年度預算」。

行政院還特別挑出司法院主管預算中的幾個個別項目進行評析，希望司法院能撙節支出。

行政院表示，司法院明年度的主管預算中，共計列出要汰換公務車三十六輛，計需五一四四萬九千元，比一○六年度增加六九一萬四千元，增加幅度達到十五．五％；行政院說，法務部檢察機關在一○七年度汰購公務汽車五輛，經費八九三萬五千元，司法院的車輛汰購經費要比法務部高出許多。

行政院認為，雖然司法院員額配置及業務屬性與法務部未盡相同，但為兼顧中央政府各機關公務車輛汰購的衡平性，「建請」司法院對於公務車輛汰換及新購，要依照「一百零七年度中央及地方政府預算籌編原則」撙節辦理。

呂太郎則對車輛汰換經費表示，與法務部刑事案件相比，法院另還囊括民事、少年及強制執行等案件，業務較為複雜，車輛使用率因此高出許多，這些都是必要花費。

行政院對司法院辦公廳舍遷建計畫的相關經費也有意見。行政院在加註意見中指出，依總統指示，未來各機關如有新增辦公廳舍需求，應優先運用現有閒置廳舍予以整建，如需興建新的辦公廳舍也應從嚴審核。司法院一○七年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫為六億一三七一萬元，雖較一○六年度預算八億四九六七萬元，減少二億三五九六萬元，「但各項計畫一○八及以後年度尚待編列數為九十七億三一○四萬元，所需經費相當龐大」。

行政院表示，請司法院兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理的優先順序，以避免同時進入施工高峰期，致經費需求加劇，嚴重排擠司法院其他重要施政所需。