《冷眼集》許歷農這個老人的背後

2017-09-04

記者鄒景雯／特稿

國民黨內部有一份分析去年總統大選何以票源大量流失的檢討報告，其中有兩個數據值得在這個時候提出來參考，那就是藍營認為：從二○一二年到二○一六年的四年間，有三十多萬的國民黨支持者老成凋謝，以及投票率降低八％中，受到馬政府刪減退休軍公教年終慰問金影響者估計一百多萬票，是國民黨這次得票驟然短少了三百萬票的重要構成之一。

第一個數字，反映了人口變遷的速度牽動政治變遷的效應；第二個數字，同樣與老化問題有關，牽涉的是如何建立老有所終制度公平性的討論，而相關議題的處理是否配套充分，會對執政的政黨造成直接的衝擊。

在以上的基礎上，來看待許歷農利用九三軍人節時間點，所發表的「不再反共，而要促統」公開信，此一行動，至少包括了三大層面，一是退將這個族群的動向，二是中國對台統戰的效果，三是年金改革的反饋，蔡英文政府必須全面性的進行評估，並且提出整體性的策略，不能只以一人一事分開處置，才可能妥善因應。

許歷農是九十餘歲的老人，就如其所言是「餘年」，按照前述數據，其個人以及同輩階層，相對不是重點，但是許文本身，卻有兩個不容輕忽的「意義」，首先，許歷農將之所以過去反共、現在不反共，做出了：過去是毛中國、後來是鄧中國；過去是飢餓邊緣、後來是經濟崛起；過去是十年浩劫、後來是實事求是等三道程序，搭配血緣、文化作為黏著，進行第一階段的轉換解釋。

其次，從不反共，再到促統，許文又進行了第二階段的轉換。這時，它不僅以客觀上（相對形勢），對台獨的不可為，進行定調，並且藉以區隔它所謂的「中華民國」，因此統一就是要將這個「中華民國」與中華人民共和國合併。所以說穿了，這是一個軍人，就其罪加三等的投降本質，在尋找合理化的論述建構。如此大剌剌的表態，繼過去的商人之後，恐怕可以說是中國對台統戰的一個里程碑，也是其中之要害所在。

許歷農這封公開信若是「文場」，那麼退將吳斯懷等中壯代所謂的「八百壯士」，九三上街頭打著捍衛「中華民國」與軍人年改旗號，實則向蔡總統嗆聲，無疑就是同步上檔的「武場」。因此，等於把年金改革、退役軍人與中國對台，盤根錯節地全部攪和在一起，目的在擴大負面效應，增添各個拆解的複雜度。

如果看清了許歷農背後的種種，基本上，政府要掌握此種形勢的變化，必得先要正視中國強大後的統戰效果確實較過往擴大的事實，而後將長照、健保與年金制度結合起來，思考整體社會安定制度的重建，不僅給予老人尊嚴與安定，更進而穩定在職者特別是軍人的職涯與發展，才是民主台灣以生活方式進行兩岸競賽的要旨。

不少對國民黨下台感到不安、奔赴中國移民，不出多久，又回到台灣的退役將領，私下坦言「大陸根本沒辦法住」，可以道盡箇中三昧，這個現實，不是像許歷農這種政治軍人可以以偏概全的，問題是，政府必須了解問題，並且提出具體方案，來解決挑戰。