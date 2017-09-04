許歷農不再反共 立委︰羞辱軍人節

2017-09-04

〔記者林良昇／台北報導〕退將許歷農在軍人節前夕發表「不再反共」公開信，立委蔡適應昨認為，中國在人權殘害、政治獨斷並沒有改變，許的說法在台灣沒有任何市場；立委李俊俋則表示，中國並沒變，是許的態度變了，身為領退俸的退將，應跟台灣人民交代。

林俊憲︰許為中共統戰

對於許歷農在軍人節前夕發表「不再反共」公開信，立委林俊憲表示，許歷農挑在這樣的時間點高談「倒戈」心境，對中國共產政權無比推崇，其中不僅隱藏著中共的政治算計，也無疑羞辱了九三軍人節這樣光榮的節日，痛批許「噁心」、「可恥」，質疑許為中共統戰台灣將領牽線。

李俊俋︰中國加劇武嚇

李俊俋則說，歷史很弔詭，過去要求全民一定要反攻大陸、殲滅共匪的就是許歷農這些人，中國政權的本質從以前到現在沒有任何改變，只有對台灣的文攻武嚇加劇。中國是不是正常國家？問問被捕的台灣非政府組織工作者李明哲和香港被ＤＱ（disqualify，被取消資格）的議員們最清楚。

李俊俋指出，部分一直往中國跑，說中共好話、罵台灣的退將才是自己把自己從台灣社會切割出去，造成台灣人民反彈。真正製造分裂，貶低退將地位、尊嚴的人就是他們自己。

李俊俋認為，許歷農現在告訴大家他不反共了，社會大眾會自己去評價，但許的態度變了，是政治思維變了，還是有利益問題？總是要跟全國人民交代。

蔡適應︰共黨仍殘害人權

蔡適應指出，台灣跟中國最大的差別是制度上的不同，到現在沒有獲得有效的處理，中國憲法還是中國共產黨一黨獨大的制度，中國政府雖在經濟上獲得巨大成功，但從一九四九年到現在，中共對於人權的殘害、政治的獨斷仍沒有改變。

蔡適應表示，許歷農要不要反共是「他家的事」，但如果領國家退俸，對於國家忠誠應要把握，台灣主流民意就是反對共產黨統治，不是因為黨名，而是背後代表的共黨制度領導，這並非台灣民主制度所能接受的，畢竟台灣有言論權、投票權，但在中國是完全不存在，許的說法，在台灣不會有任何市場。