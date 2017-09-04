林錦昌指非恆星》柯：流星也流夠久了

2017-09-04

〔記者張凱翔／台北報導〕世大運順利落幕後，台北市長柯文哲民調、聲勢看漲，柯與民進黨的關係更引發外界關注。曾幫柯打選戰的中華文化總會秘書長林錦昌日前被問到，柯會不會直攻二○二○年總統大選？林表示很難說，「到現在，他還比較像一顆流星，不像恆星」；柯文哲昨回應自己雖是流星，但也「流得夠久了」！

林錦昌日前接受媒體訪問時表示，台灣政治變化大，柯文哲是否會直攻二○二○年總統大選，「現在很難講」。林分析，柯若要維持高聲勢必須「證明自己」，但柯目前表現都還「比較像一顆流星，不像恆星」，連任市長應沒問題，但若要更上層樓，必須有團隊。

媒體昨詢問柯文哲對林錦昌言論有何看法？柯先反問媒體說「流星跟恆星有甚麼不一樣？」媒體解釋流星像曇花一現；柯忍不住說，自己到現在為止雖然還是流星，但這流星「也流得夠久了」。

至於二○一八年要拚市長連任，是否會找親民黨合作？柯表示自己是無黨籍，要找所有的黨合作。至於沒有自己團隊的問題該如何克服？柯表示，就每天找人聊天，看適當的就找來北市府工作。

稱林評斷很客觀

柯文哲表示，自己稱林錦昌是「國師」，經歷過前總統陳水扁時期留下來的人，他打過太多選戰，「評斷很客觀」，自己每隔一段時間都會找林來談。

另外，阿根廷選手在台北世大運閉幕式中披上中華民國國旗，被國際大學體育總會（FISU）發函警告。柯文哲日前表示，他要「先跟中國大陸講，這不干我們的事」，被網友痛批此舉是柯「向中國報告」。柯昨天澄清，他是怕「北京栽贓北市府」、認為北市府煽動阿根廷，但阿根廷的舉動和北市府無關，北京有問題應自己去向阿根廷說明白。