吳打經濟牌 爭大位前奏曲

2017-09-04

記者施曉光／特稿

甫上任十多天的國民黨主席吳敦義，最近著手規劃「產業之旅」，還要提出屬國政層次的產業政策，加上其最近公開闡述「國家四個願景」，彷彿令人聽聞明年地方選戰鼓聲，更像是排鋪總統之路的前奏曲。

雖然距離總統大選還有兩年多，黨內競爭對手尚未浮現，但對人生即將邁入「從心所欲」階段的吳敦義而言，二○二○年理論上是再創個人政治生涯高峰的最後一次機會，因此，從今年一月宣布要奪黨魁寶座以來，吳敦義在談話、身段之間，總是不經意流露其雄心壯志。

但要攀躋山巔，除了長期被政治對手貼上的冷言諷語標籤，要能撕得乾淨，不留頑固膠痕，還要柔化在一般民眾心中脣槍舌劍的形象，但這些都還只能算是「疙瘩事」，如何拓展政治光譜空間，從過去給人傾資靠右的印象，進一步向中間甚至偏左靠攏，才是能否博取年輕世代以及台灣社會較多數民意青睞的關鍵。

雖然修正兩岸路線後，引來黨內深藍以及昔日友黨質疑去統、獨台，但對吳敦義而言，面對個人政治生涯的最後一役，拿下政權才是王道，但又不想流失藍軍基本盤，因此擱置統獨爭議，優先拚經濟，成為最安全的心術戰法，重塑早年台灣社會對於拚經濟是國民黨「強項」的印象，「產業之旅」也就是在此概念下所生。

現階段民進黨政府兩岸政策已經調整為尊重中華民國憲法、兩岸人民關係條例，以及九二會談歷史事實，讓吳敦義在兩岸路線上與未來的競爭對手蔡英文，只剩下有無「九二共識」、「反台獨」等七字之差。

但這七字仍對吳敦義極富戰術運用價值，因為所謂「九二共識」迄今仍有撫慰中共的「奶嘴」功能，至於「反台獨」，則是要讓深藍選民在藍、綠對決時，必須含淚投票的「引路幡」。