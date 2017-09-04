提藥方 吳敦義下月啟動產業之旅

2017-09-04

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義從競選黨魁、制定新政綱到八二○就職前後，不斷遭受黨內外深藍系統質疑兩岸路線，他最近決定擺脫統獨紛擾，幕僚規劃十月啟動所謂「產業之旅」。據透露，吳敦義將透過下鄉參訪、聽取業界心聲，甚至還會不定期端出產業政策，要以一帖帖的「藥方」展現國民黨不是只有反對，而是能拿出對策，藉此贏回人民重新託付的信心。

黨內人士指出，吳敦義認為目前台灣最大的問題在於經濟，其次為建立有效率的政府，兩岸問題再次之，兩岸關係只要能維持和平穩定就好；至於國家定位、統獨等爭議問題，都應該被擱置，現階段要全力拚經濟與內政。

據指出，除了國民黨智庫，吳敦義自己還有包括「台灣新願景論壇協會」等外圍系統的學者、專家智囊團提供諮詢，藉此強化政策論述，預定十月一日國民黨中常委選舉投票後，就會啟動「產業之旅」，目前已著手進行前期規劃安排，各產業領域都會觸及，並且提出對策。

黨內人士說，吳敦義認為，國民黨雖然是在野黨，不能只是為反對而反對，要拿出具體政策與民進黨政府做比較，透過一帖帖的「藥方」，展現國民黨有解決問題的對策，讓人民敢服用。

贏回人民信心 不能只有反對

對於如此動作，是否容易被解讀與競逐總統大位有關？黨內人士僅回應，這是外界的聯想。

黨內人士指出，吳敦義近日已先低調前往南投日月潭，聆聽當地遊艇業者因陸客來台縮減影響生計的心聲。一位業者向吳反映，訂購一艘遊艇成本約要八百萬元，原本手中只有兩艘船，因為當年馬政府開放三通直航，因應大量陸客來台，增購遊艇至八艘，當時每天每艘船可以跑十趟，平均每日淨賺一萬多元，如今每天每艘船最多只能跑一、二趟，讓業者苦不堪言。